Мощный ураган накрыл Петербург после рекордной жары. Видео

01 июля 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Ураган повалил деревья в некоторых районах Петербурга (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Мощнейший ураган с дождем накрыл несколько районов Санкт-Петербурга. Об этом рассказали очевидцы. «Мощнейший ураган накрыл сразу несколько районов Питера — сильные порывы ветра сломили кучу деревьев, а песок и ливень стали завесой на пути домой», — передает слова очевидцев telegram-канал Mash. Самолеты, которые летят в аэропорт Пулково, вынуждены разворачиваться на запасные аэродромы. Жители Петербурга также сообщили, что мощный ветер повалил строительный кран около станции метро «Проспект Большевиков». В самой станции не работают эскалаторы. До этого в городе была аномальная жара. 1 июля столбик термометра поднялся до 33 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мощнейший ураган с дождем накрыл несколько районов Санкт-Петербурга. Об этом рассказали очевидцы. «Мощнейший ураган накрыл сразу несколько районов Питера — сильные порывы ветра сломили кучу деревьев, а песок и ливень стали завесой на пути домой», — передает слова очевидцев telegram-канал Mash. Самолеты, которые летят в аэропорт Пулково, вынуждены разворачиваться на запасные аэродромы. Жители Петербурга также сообщили, что мощный ветер повалил строительный кран около станции метро «Проспект Большевиков». В самой станции не работают эскалаторы. До этого в городе была аномальная жара. 1 июля столбик термометра поднялся до 33 градусов.