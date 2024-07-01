Мощнейший ураган с дождем накрыл несколько районов Санкт-Петербурга. Об этом рассказали очевидцы.
«Мощнейший ураган накрыл сразу несколько районов Питера — сильные порывы ветра сломили кучу деревьев, а песок и ливень стали завесой на пути домой», — передает слова очевидцев telegram-канал Mash. Самолеты, которые летят в аэропорт Пулково, вынуждены разворачиваться на запасные аэродромы.
Жители Петербурга также сообщили, что мощный ветер повалил строительный кран около станции метро «Проспект Большевиков». В самой станции не работают эскалаторы.
До этого в городе была аномальная жара. 1 июля столбик термометра поднялся до 33 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.