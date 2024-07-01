Мощный ураган накрыл Петербург после рекордной жары. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
Ураган повалил деревья в некоторых районах Петербурга (архивное фото) Фото:

Мощнейший ураган с дождем накрыл несколько районов Санкт-Петербурга. Об этом рассказали очевидцы.

«Мощнейший ураган накрыл сразу несколько районов Питера — сильные порывы ветра сломили кучу деревьев, а песок и ливень стали завесой на пути домой», — передает слова очевидцев telegram-канал Mash. Самолеты, которые летят в аэропорт Пулково, вынуждены разворачиваться на запасные аэродромы.

Жители Петербурга также сообщили, что мощный ветер повалил строительный кран около станции метро «Проспект Большевиков». В самой станции не работают эскалаторы.

До этого в городе была аномальная жара. 1 июля столбик термометра поднялся до 33 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мощнейший ураган с дождем накрыл несколько районов Санкт-Петербурга. Об этом рассказали очевидцы. «Мощнейший ураган накрыл сразу несколько районов Питера — сильные порывы ветра сломили кучу деревьев, а песок и ливень стали завесой на пути домой», — передает слова очевидцев telegram-канал Mash. Самолеты, которые летят в аэропорт Пулково, вынуждены разворачиваться на запасные аэродромы. Жители Петербурга также сообщили, что мощный ветер повалил строительный кран около станции метро «Проспект Большевиков». В самой станции не работают эскалаторы. До этого в городе была аномальная жара. 1 июля столбик термометра поднялся до 33 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...