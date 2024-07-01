Тренера молодежной сборной по борьбе Исматзоду задержали по делу о терроризме

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День ВДВ. Екатеринбург, полиция, задержание, полк ппсп
Полицейские задержали Исматзоду 1 июля Фото:

Тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода был задержан по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России, назвав информацию о задержании «шокирующей».

«В понедельник, 1 июля, следствие попросило арестовать тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности (ч.1 ст. 205.1 УК)», — следует из карточки его дела на сайте Щербинского районного суда, передает РБК. Наказание по этой статье — от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом.

В Федерации спортивной борьбы России подтвердили, что Алишери Исматзода задержан силовыми структурами. Там добавили, что «эта информация шокирующая» для них.

Алишери Исматзода, родившийся в 1992 году, является мастером спорта и тренером высшей категории. Он работал тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва №1 и курировал юношескую сборную России (девушки до 16 лет) и юношескую сборную Москвы (юноши до 16 лет). В мае этого года под его руководством Муса Сантиков выиграл золотую медаль на первенстве Европы для юношей младше 15 лет, а российские спортсмены завоевали девять наград.

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Тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода был задержан по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России, назвав информацию о задержании «шокирующей». «В понедельник, 1 июля, следствие попросило арестовать тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности (ч.1 ст. 205.1 УК)», — следует из карточки его дела на сайте Щербинского районного суда, передает РБК. Наказание по этой статье — от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом. В Федерации спортивной борьбы России подтвердили, что Алишери Исматзода задержан силовыми структурами. Там добавили, что «эта информация шокирующая» для них. Алишери Исматзода, родившийся в 1992 году, является мастером спорта и тренером высшей категории. Он работал тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва №1 и курировал юношескую сборную России (девушки до 16 лет) и юношескую сборную Москвы (юноши до 16 лет). В мае этого года под его руководством Муса Сантиков выиграл золотую медаль на первенстве Европы для юношей младше 15 лет, а российские спортсмены завоевали девять наград.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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