ВВС в прямом эфире потроллил Роналду во время его незабитого пенальти в матче со Словенией

Британский телеканал ВВС позволил себе небольшую шутку во время матча 1/8 финала Евро-2024 между Португалией и Словенией, который завершился нулевой ничьей. Во время незабитого пенальти нападающего Криштиану Роналду телеканал показал плашку с надписью «Промахтиану Пеналду».
«На 105-й минуте игры Португалия получила право на пенальти. К точке подошел нападающий Криштиану, но его удар парировал Ян Облак. BBC в момент пенальти сделал плашку „Промахтиану Пеналду“», — сообщает
Стоит отметить, что этот пенальти стал вторым промахом Роналду на чемпионатах Европы с пенальти. Ранее он не забил в матче Португалии против Австрии на Евро-2016. Тем не менее, португалец был точен в серии послематчевых пенальти со Словенией, а его сборная вышла в четвертьфинал, где ее ждет встреча с командой Франции.
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