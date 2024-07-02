ВВС в прямом эфире потроллил Роналду во время его незабитого пенальти в матче со Словенией

BBC в прямом эфире дал Роналду шутливое прозвище «Промахтиану Пеналду»
© Служба новостей «URA.RU»
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Криштиану Роналду не забил пенальти в матче со Словенией Фото:

Британский телеканал ВВС позволил себе небольшую шутку во время матча 1/8 финала Евро-2024 между Португалией и Словенией, который завершился нулевой ничьей. Во время незабитого пенальти нападающего Криштиану Роналду телеканал показал плашку с надписью «Промахтиану Пеналду».

«На 105-й минуте игры Португалия получила право на пенальти. К точке подошел нападающий Криштиану, но его удар парировал Ян Облак. BBC в момент пенальти сделал плашку „Промахтиану Пеналду“», — сообщает Sport24.

Стоит отметить, что этот пенальти стал вторым промахом Роналду на чемпионатах Европы с пенальти. Ранее он не забил в матче Португалии против Австрии на Евро-2016. Тем не менее, португалец был точен в серии послематчевых пенальти со Словенией, а его сборная вышла в четвертьфинал, где ее ждет встреча с командой Франции.

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Британский телеканал ВВС позволил себе небольшую шутку во время матча 1/8 финала Евро-2024 между Португалией и Словенией, который завершился нулевой ничьей. Во время незабитого пенальти нападающего Криштиану Роналду телеканал показал плашку с надписью «Промахтиану Пеналду». «На 105-й минуте игры Португалия получила право на пенальти. К точке подошел нападающий Криштиану, но его удар парировал Ян Облак. BBC в момент пенальти сделал плашку „Промахтиану Пеналду“», — сообщает Sport24. Стоит отметить, что этот пенальти стал вторым промахом Роналду на чемпионатах Европы с пенальти. Ранее он не забил в матче Португалии против Австрии на Евро-2016. Тем не менее, португалец был точен в серии послематчевых пенальти со Словенией, а его сборная вышла в четвертьфинал, где ее ждет встреча с командой Франции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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