В Екатеринбурге горит жилая высотка. Онлайн-трансляция

02 июля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

На месте работает МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге полыхает жилая высотка на Уктусе (ул. Рощинская, 41). По данным ГУ МЧС, горят два балкона на девятом и десятом этажах. Эвакуированы 50 человек. На месте находятся корреспонденты URA.RU. 13:04 Некоторые жильцы с работы примчались с работы, чтобы посмотреть, что стало с квартирами 13:03 Пожал был в третьем подъезде. «Дня три-четыре назад нашла окурок на балконе. А сейчас произошел пожар», — рассказала девушка сотруднику МЧС. Он к ней подошел потому, что слышал, что она была чем-то недовольна 13:00 Жильцы говорят, что регулярно находили окурки на балконах. Якобы кто-то регулярно сбрасывает их из окон. 12:58 Активная фаза тушения, похоже, завершилась: демонтируют оборудование, в том числе пожарную лестницу. Судя по фото, три этажа выгорели полностью Фото: URA.RU 12:53 По словам очевидцев, пожар начался с однокомнатной квартиры на восьмом этаже. Ее арендует пара с собакой. 12:52 Люди собираются у оперативного штаба, где специалисты будут составлять списки пострадавших и оценивать масштабы произошедшего. 12:48 У подъезда лежат осколки. С балконов капает вода. 12:47 Внутрь жильцов не пускают. На улице собралось человек 50-60. 12:45 Сейчас пожарные ищут жильцов 10 и 11 этажа. Списки составляют, спрашивают у них, есть ли кто-то в доме. 12:38 «Расходится версия, что кто-то окурок бросил», — передает корреспондент. Квартира практически полностью уничтожена Фото: «Ночные новости» Пожар полностью уничтожил лоджию Фото: «Ночные новости» 12:37 Спасатели протянули с обратной стороны дома рукава для тушения. 12:31 На месте около десяти пожарных расчетов, а также реанимация и скорая помощь. 12:29 «До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 3 детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказывают спасатели. Пожарные приступили к работе Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полыхает жилая высотка на Уктусе (ул. Рощинская, 41). По данным ГУ МЧС, горят два балкона на девятом и десятом этажах. Эвакуированы 50 человек. На месте находятся корреспонденты URA.RU. 13:04 02.07.2024 Некоторые жильцы с работы примчались с работы, чтобы посмотреть, что стало с квартирами 13:03 02.07.2024 Пожал был в третьем подъезде. «Дня три-четыре назад нашла окурок на балконе. А сейчас произошел пожар», — рассказала девушка сотруднику МЧС. Он к ней подошел потому, что слышал, что она была чем-то недовольна 13:00 02.07.2024 Жильцы говорят, что регулярно находили окурки на балконах. Якобы кто-то регулярно сбрасывает их из окон. 12:58 02.07.2024 Активная фаза тушения, похоже, завершилась: демонтируют оборудование, в том числе пожарную лестницу. 12:53 02.07.2024 По словам очевидцев, пожар начался с однокомнатной квартиры на восьмом этаже. Ее арендует пара с собакой. 12:52 02.07.2024 Люди собираются у оперативного штаба, где специалисты будут составлять списки пострадавших и оценивать масштабы произошедшего. 12:48 02.07.2024 У подъезда лежат осколки. С балконов капает вода. 12:47 02.07.2024 Внутрь жильцов не пускают. На улице собралось человек 50-60. 12:45 02.07.2024 Сейчас пожарные ищут жильцов 10 и 11 этажа. Списки составляют, спрашивают у них, есть ли кто-то в доме. 12:38 02.07.2024 «Расходится версия, что кто-то окурок бросил», — передает корреспондент. 12:37 Спасатели протянули с обратной стороны дома рукава для тушения. 12:31 02.07.2024 На месте около десяти пожарных расчетов, а также реанимация и скорая помощь. 12:29 02.07.2024 «До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 3 детей. Информации о пострадавших не поступало», — рассказывают спасатели.