ФСБ задержала челябинца, угрожавшего безопасности России в сети. Видео

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , фсб россии, шеврон фсб
Житель Челябинска публично призывал к деятельности против безопасности России Фото:

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность жителя Челябинска, который размещал в публичном доступе призывы к деятельности против безопасности России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Челябинец задержан, возбуждено уголовное дело.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Челябинска, который, являясь сторонником киевского режима и украинских националистических структур, разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 280.4 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства добавили, что в данный момент сотрудники УФСБ проводят следственные действия для закрепления доказательств. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность жителя Челябинска, который размещал в публичном доступе призывы к деятельности против безопасности России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Челябинец задержан, возбуждено уголовное дело. «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Челябинска, который, являясь сторонником киевского режима и украинских националистических структур, разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 280.4 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства добавили, что в данный момент сотрудники УФСБ проводят следственные действия для закрепления доказательств. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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