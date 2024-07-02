ФСБ задержала челябинца, угрожавшего безопасности России в сети. Видео

02 июля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Житель Челябинска публично призывал к деятельности против безопасности России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность жителя Челябинска, который размещал в публичном доступе призывы к деятельности против безопасности России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Челябинец задержан, возбуждено уголовное дело. «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Челябинска, который, являясь сторонником киевского режима и украинских националистических структур, разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 280.4 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства добавили, что в данный момент сотрудники УФСБ проводят следственные действия для закрепления доказательств. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность жителя Челябинска, который размещал в публичном доступе призывы к деятельности против безопасности России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Челябинец задержан, возбуждено уголовное дело. «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Челябинска, который, являясь сторонником киевского режима и украинских националистических структур, разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 280.4 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства добавили, что в данный момент сотрудники УФСБ проводят следственные действия для закрепления доказательств. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.