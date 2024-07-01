01 июля 2024

Жители ХМАО стали чаще искать пару на сайтах знакомств после ухода Tinder

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У жителей ХМАО вырос интерес к онлайн-сервисам для знакомств после ухода Tinder
У жителей ХМАО вырос интерес к онлайн-сервисам для знакомств после ухода Tinder Фото:

Онлайн-сервисы для знакомств набирают обороты популярности у жителей ХМАО спустя год прекращения работы приложения Tinder в России. Интерес к дейтинг-площадкам вырос у югорчан на 21% в сравнении с 2023 годом, сообщили URA.RU в пресс-службе «МегаФона».

«Спустя год после прекращения работы Tinder в России жители Югры увеличили трафик на доступные дейтинг-сервисы на 21%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли Tabor, LovePlanet и Teamo», — поделились с агентством в пресс-службе «МегаФона».

Чаще всего онлайн-сервисами для знакомств в ХМАО пользуются мужчины. Аудитория югорских холостяков составляет 66%.

Кроме того, у жителей Нижневартовска стали популярны быстрые свидания в офлайн-формате. Проект инициировал местный житель Виктор Розенталь с целью помочь вартовчанам найти пару.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Онлайн-сервисы для знакомств набирают обороты популярности у жителей ХМАО спустя год прекращения работы приложения Tinder в России. Интерес к дейтинг-площадкам вырос у югорчан на 21% в сравнении с 2023 годом, сообщили URA.RU в пресс-службе «МегаФона». «Спустя год после прекращения работы Tinder в России жители Югры увеличили трафик на доступные дейтинг-сервисы на 21%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли Tabor, LovePlanet и Teamo», — поделились с агентством в пресс-службе «МегаФона». Чаще всего онлайн-сервисами для знакомств в ХМАО пользуются мужчины. Аудитория югорских холостяков составляет 66%. Кроме того, у жителей Нижневартовска стали популярны быстрые свидания в офлайн-формате. Проект инициировал местный житель Виктор Розенталь с целью помочь вартовчанам найти пару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...