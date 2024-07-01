Жители ХМАО стали чаще искать пару на сайтах знакомств после ухода Tinder

Онлайн-сервисы для знакомств набирают обороты популярности у жителей ХМАО спустя год прекращения работы приложения Tinder в России. Интерес к дейтинг-площадкам вырос у югорчан на 21% в сравнении с 2023 годом, сообщили URA.RU в пресс-службе «МегаФона».
«Спустя год после прекращения работы Tinder в России жители Югры увеличили трафик на доступные дейтинг-сервисы на 21%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли Tabor, LovePlanet и Teamo», — поделились с агентством в пресс-службе «МегаФона».
Чаще всего онлайн-сервисами для знакомств в ХМАО пользуются мужчины. Аудитория югорских холостяков составляет 66%.
Кроме того, у жителей Нижневартовска стали популярны быстрые свидания в офлайн-формате. Проект инициировал местный житель Виктор Розенталь с целью помочь вартовчанам найти пару.
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