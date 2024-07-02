В Челябинске отправлено в суд дело банды черных риелторов, обманувшие 49 человек

02 июля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Риелторы уговаривали продать свою недвижимость и переехать в худшие условия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинской области двенадцать человек в составе банты черных риелторов отправлены под суд по обвиению в мошенничестве. Следователями ГУ МВД России по региону завершено расследование уголовного дела, в рамках которого три человека обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, а еще девять — в участии в нем, сообщили в пресс-службе областного главка полиции «Организаторам и участникам преступного сообщества предъявлены обвинения в совершении 49 преступлений. Всем участникам от 28 до 64 лет, некоторые из них имеют судимости или привлекались к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Противоправная деятельность аферистов была пресечена оперативниками ОБОП управления уголовного розыска регионального главка во взаимодействии с сотрудниками из УФСБ России по Челябинской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что участники банды хорошо знали законодательство в сфере купли-продажи недвижимости и прекрасно владели работой риелтера. Они под видом покупателей, используя подложные документы, убеждали потерпевших продать свою недвижимость, предлагая взамен худшие условия проживания. Обвиняемые предстанут перед Советским районным судом Челябинска, где будет рассмотрено уголовное дело по существу. В ходе следствия был нанесен ущерб на сумму свыше 76 миллионов рублей, из которых более 43 миллионов удалось изъять, а три миллиона — возместить. На имущество злоумышленников наложен арест более чем на десять миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области двенадцать человек в составе банты черных риелторов отправлены под суд по обвиению в мошенничестве. Следователями ГУ МВД России по региону завершено расследование уголовного дела, в рамках которого три человека обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, а еще девять — в участии в нем, сообщили в пресс-службе областного главка полиции «Организаторам и участникам преступного сообщества предъявлены обвинения в совершении 49 преступлений. Всем участникам от 28 до 64 лет, некоторые из них имеют судимости или привлекались к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Противоправная деятельность аферистов была пресечена оперативниками ОБОП управления уголовного розыска регионального главка во взаимодействии с сотрудниками из УФСБ России по Челябинской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что участники банды хорошо знали законодательство в сфере купли-продажи недвижимости и прекрасно владели работой риелтера. Они под видом покупателей, используя подложные документы, убеждали потерпевших продать свою недвижимость, предлагая взамен худшие условия проживания. Обвиняемые предстанут перед Советским районным судом Челябинска, где будет рассмотрено уголовное дело по существу. В ходе следствия был нанесен ущерб на сумму свыше 76 миллионов рублей, из которых более 43 миллионов удалось изъять, а три миллиона — возместить. На имущество злоумышленников наложен арест более чем на десять миллионов рублей.