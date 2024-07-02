В Курчатовском районе Челябинска продлили отключение горячей воды

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Отключение горячей воды в Курчатовском районе продлили до 11 июля
Отключение горячей воды в Курчатовском районе продлили до 11 июля Фото:

В Курчатовском районе Челябинске опрессовку продлили до 11 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых Северо-западной котельной, продлен до 11 июля включительно», — сообщили URA.RU в мэрии. Горячая вода будет отсутствовать в 298 жилых домах.

Продление опрессовки также коснется 22 детсадов, 21 учебного заведения и семи больниц. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии.

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В Курчатовском районе Челябинске опрессовку продлили до 11 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых Северо-западной котельной, продлен до 11 июля включительно», — сообщили URA.RU в мэрии. Горячая вода будет отсутствовать в 298 жилых домах. Продление опрессовки также коснется 22 детсадов, 21 учебного заведения и семи больниц. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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