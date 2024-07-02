В Курчатовском районе Челябинска продлили отключение горячей воды

Отключение горячей воды в Курчатовском районе продлили до 11 июля
В Курчатовском районе Челябинске опрессовку продлили до 11 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых Северо-западной котельной, продлен до 11 июля включительно», — сообщили URA.RU в мэрии. Горячая вода будет отсутствовать в 298 жилых домах.
Продление опрессовки также коснется 22 детсадов, 21 учебного заведения и семи больниц. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии.
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