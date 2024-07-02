В мэрии Екатеринбурга опровергли факт массовой драки учеников школы №170. Как заявили URA.RU в городском департаменте образования, на видео, которое ранее распространилось в Telegram, посторонние люди.
«Директором совместно с представителями полиции проведена проверка информации и материалов, размещенных в telegram-канале. Участие обучающихся в инциденте не подтверждено. На видео присутствуют жители микрорайона, играющие в футбол на территории школы в свободное время», — прокомментировали в департаменте.
Потасовка произошла в июне. Причины конфликта неизвестны. В нем участвовало не менее 15 человек. На видео как минимум двух парней уронили на землю и стали запинывать. Свидетели драки предпочли наблюдать.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Разбирательство на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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