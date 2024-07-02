Мэрия Екатеринбурга высказалась о массовой драке школьников, взволновавшей Бастрыкина. Видео

Власти опровергли массовую драку учеников 170-й школы Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на территории школы. Архивное фото
Инцидент произошел на территории школы. Архивное фото Фото:

В мэрии Екатеринбурга опровергли факт массовой драки учеников школы №170. Как заявили URA.RU в городском департаменте образования, на видео, которое ранее распространилось в Telegram, посторонние люди.

«Директором совместно с представителями полиции проведена проверка информации и материалов, размещенных в telegram-канале. Участие обучающихся в инциденте не подтверждено. На видео присутствуют жители микрорайона, играющие в футбол на территории школы в свободное время», — прокомментировали в департаменте.

Потасовка произошла в июне. Причины конфликта неизвестны. В нем участвовало не менее 15 человек. На видео как минимум двух парней уронили на землю и стали запинывать. Свидетели драки предпочли наблюдать.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Разбирательство на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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В мэрии Екатеринбурга опровергли факт массовой драки учеников школы №170. Как заявили URA.RU в городском департаменте образования, на видео, которое ранее распространилось в Telegram, посторонние люди. «Директором совместно с представителями полиции проведена проверка информации и материалов, размещенных в telegram-канале. Участие обучающихся в инциденте не подтверждено. На видео присутствуют жители микрорайона, играющие в футбол на территории школы в свободное время», — прокомментировали в департаменте. Потасовка произошла в июне. Причины конфликта неизвестны. В нем участвовало не менее 15 человек. На видео как минимум двух парней уронили на землю и стали запинывать. Свидетели драки предпочли наблюдать. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Разбирательство на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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