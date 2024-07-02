Умер самый молодой капитан челябинского «Трактора»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллектив "Трактора" выразил соболезнования семье хоккеиста
Коллектив "Трактора" выразил соболезнования семье хоккеиста Фото:

На 44-м году жизни скончался самый молодой в истории капитан челябинского хоккейного клуба «Трактор» Олег Смирнов. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе клуба.

«Смирнов является самым молодым капитаном команды, он стал им в 19 лет. За „черно-белых“ он играл девять сезонов, в которых сыграл 402 матча и набрал 182 (84+98) очка. Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает соболезнования родным и близким Олега Смирнова», — сообщили в пресс-службе клуба.

Смирнов — уроженец Челябинска. Вместе с «Трактором» в 2004 году он взял бронзовые медали Высшей лиги. Причину смерти в клубе не сообщили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 44-м году жизни скончался самый молодой в истории капитан челябинского хоккейного клуба «Трактор» Олег Смирнов. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе клуба. «Смирнов является самым молодым капитаном команды, он стал им в 19 лет. За „черно-белых“ он играл девять сезонов, в которых сыграл 402 матча и набрал 182 (84+98) очка. Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает соболезнования родным и близким Олега Смирнова», — сообщили в пресс-службе клуба. Смирнов — уроженец Челябинска. Вместе с «Трактором» в 2004 году он взял бронзовые медали Высшей лиги. Причину смерти в клубе не сообщили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...