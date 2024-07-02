Умер самый молодой капитан челябинского «Трактора»

На 44-м году жизни скончался самый молодой в истории капитан челябинского хоккейного клуба «Трактор» Олег Смирнов. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе клуба.
«Смирнов является самым молодым капитаном команды, он стал им в 19 лет. За „черно-белых“ он играл девять сезонов, в которых сыграл 402 матча и набрал 182 (84+98) очка. Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает соболезнования родным и близким Олега Смирнова», — сообщили в пресс-службе клуба.
Смирнов — уроженец Челябинска. Вместе с «Трактором» в 2004 году он взял бронзовые медали Высшей лиги. Причину смерти в клубе не сообщили.
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