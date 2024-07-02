Жара в столице бьет рекорды столетней давности: как спасаются москвичи. Фоторепортаж

Жара в Москве бьет рекорды столетней давности
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Жара в Москве.Температура воздуха +28 градусов по Цельсию. 29 мая 2024. Москва, лето, жара, лето в городе, жара в городе, жара в москве, ребята в фонтане, лето в москве
Температура в Москве достигла отметки в плюс 31 градус, жители пытаются охладиться у фонтанов в парках Фото:

В Москве 2 июля был зафиксирован исторический температурный рекорд. Температура воздуха достигла отметки в плюс 31 градус, что стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года. Как Москва спасается от жары — в материале URA.RU.

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Синоптики продолжают наблюдать за погодой в столице, чтобы установить, обновится ли суточный рекорд жары. На данный момент рекорд составляет 31,9 градуса тепла и держится уже 134 года.

В Московской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Пик жары придется на четверг 4 июля.

Жители столицы в своих попытках борьбы с жарой находят убежище у фонтанов в парках. Некоторые используют охлаждающие зонты, установленные в городе для защиты от зноя.

В зоопарке столицы животным также пытаются создать комфортные условия, например, капибарам дают фруктовое мороженое. А белые медведи сами нашли, как себя остудить, устроив игры близь воды в вольере.

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В Москве 2 июля был зафиксирован исторический температурный рекорд. Температура воздуха достигла отметки в плюс 31 градус, что стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года. Как Москва спасается от жары — в материале URA.RU. Синоптики продолжают наблюдать за погодой в столице, чтобы установить, обновится ли суточный рекорд жары. На данный момент рекорд составляет 31,9 градуса тепла и держится уже 134 года. В Московской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Пик жары придется на четверг 4 июля. Жители столицы в своих попытках борьбы с жарой находят убежище у фонтанов в парках. Некоторые используют охлаждающие зонты, установленные в городе для защиты от зноя. В зоопарке столицы животным также пытаются создать комфортные условия, например, капибарам дают фруктовое мороженое. А белые медведи сами нашли, как себя остудить, устроив игры близь воды в вольере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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