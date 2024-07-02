Лукашенко: Беларусь вывела на позиции комплексы «Полонез» и «Искандер»

Лукашенко: ВВС и ПВО Беларуси находятся в высокой боевой готовности
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Вооруженные силы РФ. stock, ракета, искандер,  stock
Лукашенко напомнил про то, какие боеприпасы несут «Искандеры» и «Полонезы» Фото:

Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси приведены в высокую боевую готовность. На позиции в приграничных с Украиной районах выведены комплексы «Полонез» и «Искандер». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, как наши, так и российские, находятся в высокой степени боевой готовности. Ракетные системы „Полонез“ и „Искандер“ выведены на позиции», — заявил Лукашенко в ходе торжественного собрания по поводу Дня независимости Белоруссии в Минске. Его слова передает telegram-канал «Пул Первого». По словам белорусского лидера, такие меры приняты из-за активизации украинских войск на границе с республикой.

Глава республики также напомнил про то, какие боеприпасы несут «Искандеры» и «Полонезы». Он подчеркнул, что при агрессии со стороны Украины ответный удар будет нанесен всеми видами вооружения.

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Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси приведены в высокую боевую готовность. На позиции в приграничных с Украиной районах выведены комплексы «Полонез» и «Искандер». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, как наши, так и российские, находятся в высокой степени боевой готовности. Ракетные системы „Полонез“ и „Искандер“ выведены на позиции», — заявил Лукашенко в ходе торжественного собрания по поводу Дня независимости Белоруссии в Минске. Его слова передает telegram-канал «Пул Первого». По словам белорусского лидера, такие меры приняты из-за активизации украинских войск на границе с республикой. Глава республики также напомнил про то, какие боеприпасы несут «Искандеры» и «Полонезы». Он подчеркнул, что при агрессии со стороны Украины ответный удар будет нанесен всеми видами вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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