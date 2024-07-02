Суд арестовал участника «Болотного дела» за нецензурную татуировку

ТАСС: Степан Зимин получил семь суток за нецензурную татуировку в адрес ВС РФ

Зимину назначили 7 суток административного ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Басманный суд Москвы вынес решение о семи сутках административного ареста Степану Зимину, фигуранту «Болотного дела», за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В об этом сообщили в суде.

«Зимин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Ему назначено наказание в виде 7 суток административного ареста», — говорится в сообщении суда, предает ТАСС. В ближайшее время Басманный районный суд рассмотрит еще один административный протокол в отношении Зимина, связанный с обвинением в мелком хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ.

Степана Зимина доставили в отдел полиции в Москве 2 июля. Причиной задержания назвали татуировки с матерной фразой про русский военный корабль. По данным telegram-канала Baza, было возбуждено административное дело о дискредитации ВС РФ.