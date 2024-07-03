ФСБ и МИД могут получить возможность изымать паспорта

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ФСБ и МИД предлагают разрешить изымать документы Фото:

ФСБ и МИД могут получить полномочия по изъятию внутренних паспортов, признанных «недействительными». Об этом заявил замначальника Управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД Екатерина Сизова.

«Предлагается наделить пограничные органы, дипломатические представительства и консульские учреждения полномочиями по изъятию внутренних паспортов, предъявленных для удостоверения личности лицами, не являющимися их владельцами», — сказала Сизова в интервью «Российской газете». Она объяснила, что нововведение направлено на предотвращение неправильного толкования или двусмысленности существующих норм. Оно не связано с наличием проблем в данной области, а скорее с необходимостью уточнения критериев, по которым паспорт может быть признан содержащим недостоверные сведения.

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ФСБ и МИД могут получить полномочия по изъятию внутренних паспортов, признанных «недействительными». Об этом заявил замначальника Управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД Екатерина Сизова. «Предлагается наделить пограничные органы, дипломатические представительства и консульские учреждения полномочиями по изъятию внутренних паспортов, предъявленных для удостоверения личности лицами, не являющимися их владельцами», — сказала Сизова в интервью «Российской газете». Она объяснила, что нововведение направлено на предотвращение неправильного толкования или двусмысленности существующих норм. Оно не связано с наличием проблем в данной области, а скорее с необходимостью уточнения критериев, по которым паспорт может быть признан содержащим недостоверные сведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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