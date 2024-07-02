02 июля 2024

Суд отказался снимать арест со счетов экс-главы Уральской ассоциации туризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд прошел в закрытом режиме
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новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Свердловский областной суд отказался снимать арест со счетов бизнесмена, экс-главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова. Ему вменяют мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Процесс проходил в закрытом режиме. Представителей СМИ пустили лишь на оглашение. «Постановление оставить без удовлетворения», — сообщила судья Мария Кузнецова. По данным URA.RU, также было арестовано имущество супруги Пузанкова. Ее представители пытаются добиться отмены этого решения.

О том, что Пузанков был заочно арестован, стало известно 9 мая. Тогда же Ленинский районный суд наложил арест на его имущество. Вероятно, претензии силовиков возникли к предпринимателю в рамках уголовного дела экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую вместе с двумя другими бизнесменами обвиняют в мошенничестве. Всю информацию о громком деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.

Изначально силовики общались с Пузанковым как со свидетелем и вопросов к нему не было, знает информированный источник URA.RU. Почему позиция правоохранителей изменилась, неизвестно.

Другим фигурантом этой большой истории является арестованный начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (200 млн рублей).

«Вот Пузанкова Максима — каким образом арестовали? На самом деле, очень хороший, ответственный парень, работящий. Пишут про него черт-те что. Он давал два раза показания, но, когда ему начали говорить: „Дай показания на должностное лицо“, он уехал», — возмущался на суде Дьяков.

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Свердловский областной суд отказался снимать арест со счетов бизнесмена, экс-главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова. Ему вменяют мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает корреспондент URA.RU из зала суда. Процесс проходил в закрытом режиме. Представителей СМИ пустили лишь на оглашение. «Постановление оставить без удовлетворения», — сообщила судья Мария Кузнецова. По данным URA.RU, также было арестовано имущество супруги Пузанкова. Ее представители пытаются добиться отмены этого решения. О том, что Пузанков был заочно арестован, стало известно 9 мая. Тогда же Ленинский районный суд наложил арест на его имущество. Вероятно, претензии силовиков возникли к предпринимателю в рамках уголовного дела экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую вместе с двумя другими бизнесменами обвиняют в мошенничестве. Всю информацию о громком деле URA.RU собирает в отдельном сюжете. Изначально силовики общались с Пузанковым как со свидетелем и вопросов к нему не было, знает информированный источник URA.RU. Почему позиция правоохранителей изменилась, неизвестно. Другим фигурантом этой большой истории является арестованный начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (200 млн рублей). «Вот Пузанкова Максима — каким образом арестовали? На самом деле, очень хороший, ответственный парень, работящий. Пишут про него черт-те что. Он давал два раза показания, но, когда ему начали говорить: „Дай показания на должностное лицо“, он уехал», — возмущался на суде Дьяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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