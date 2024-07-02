Суд отказался снимать арест со счетов экс-главы Уральской ассоциации туризма

Свердловский областной суд отказался снимать арест со счетов бизнесмена, экс-главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова. Ему вменяют мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Процесс проходил в закрытом режиме. Представителей СМИ пустили лишь на оглашение. «Постановление оставить без удовлетворения», — сообщила судья Мария Кузнецова. По данным URA.RU, также было арестовано имущество супруги Пузанкова. Ее представители пытаются добиться отмены этого решения.
О том, что Пузанков был заочно арестован, стало известно 9 мая. Тогда же Ленинский районный суд наложил арест на его имущество. Вероятно, претензии силовиков возникли к предпринимателю в рамках уголовного дела экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую вместе с двумя другими бизнесменами обвиняют в мошенничестве. Всю информацию о громком деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.
Изначально силовики общались с Пузанковым как со свидетелем и вопросов к нему не было, знает информированный источник URA.RU. Почему позиция правоохранителей изменилась, неизвестно.
Другим фигурантом этой большой истории является арестованный начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (200 млн рублей).
«Вот Пузанкова Максима — каким образом арестовали? На самом деле, очень хороший, ответственный парень, работящий. Пишут про него черт-те что. Он давал два раза показания, но, когда ему начали говорить: „Дай показания на должностное лицо“, он уехал», — возмущался на суде Дьяков.
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