02 июля 2024

Суд ХМАО вынес приговор обвиняемому в убийстве прокурора округа

Экс-ревизор Чекин получил пожизненное заключение за убийство прокурора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Чекин продолжает настаивать на том, что невиновен в организации заказных убийств
Юрий Чекин продолжает настаивать на том, что невиновен в организации заказных убийств Фото:

В суде ХМАО вынесен приговор Юрию Чекину, обвиняемому в убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, передает журналист URA.RU из зала суда.

«Чекин получил пожизненное заключение. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Сторона защиты запрашивала приговор не связанный с пожизненным лишением свободы. Адвокаты готовят апелляцию», — отмечает журналист агентства.

Юрий Чекин признан виновным в заказном убийстве двух бизнесменов и бывшего прокурора округа Юрия Бедерина. Присяжные признали его виновным почти по всем статьям обвинения. Обвинения в мошенничестве сняты в связи с истечением срока давности.

Перед оглашением приговора Чекин выступил в суде с последним словом. Он не признал вину в инкриминируемых преступлениях и указал на ряд нарушений своих прав во время рассмотрения дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В суде ХМАО вынесен приговор Юрию Чекину, обвиняемому в убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, передает журналист URA.RU из зала суда. «Чекин получил пожизненное заключение. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Сторона защиты запрашивала приговор не связанный с пожизненным лишением свободы. Адвокаты готовят апелляцию», — отмечает журналист агентства. Юрий Чекин признан виновным в заказном убийстве двух бизнесменов и бывшего прокурора округа Юрия Бедерина. Присяжные признали его виновным почти по всем статьям обвинения. Обвинения в мошенничестве сняты в связи с истечением срока давности. Перед оглашением приговора Чекин выступил в суде с последним словом. Он не признал вину в инкриминируемых преступлениях и указал на ряд нарушений своих прав во время рассмотрения дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...