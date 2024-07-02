Суд ХМАО вынес приговор обвиняемому в убийстве прокурора округа

В суде ХМАО вынесен приговор Юрию Чекину, обвиняемому в убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, передает журналист URA.RU из зала суда.
«Чекин получил пожизненное заключение. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Сторона защиты запрашивала приговор не связанный с пожизненным лишением свободы. Адвокаты готовят апелляцию», — отмечает журналист агентства.
Юрий Чекин признан виновным в заказном убийстве двух бизнесменов и бывшего прокурора округа Юрия Бедерина. Присяжные признали его виновным почти по всем статьям обвинения. Обвинения в мошенничестве сняты в связи с истечением срока давности.
Перед оглашением приговора Чекин выступил в суде с последним словом. Он не признал вину в инкриминируемых преступлениях и указал на ряд нарушений своих прав во время рассмотрения дела.
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