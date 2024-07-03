Митрополит призвал создать «трезвые» города в Свердловской области

Екатеринбургский митрополит требует бороться с алкоголизмом в регионе
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Митрополит Евгений уверен, что бороться с пьянством надо на уровне власти
Митрополит Евгений уверен, что бороться с пьянством надо на уровне власти Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) обеспокоен, что Свердловская область вышла из двадцатки самых трезвых регионов России. Чтобы решить проблему с потреблением спиртного, глава митрополии предлагает создать «территорию трезвости». Об этом он заявил на заседании свердловского правительства.

«Совершенно очевидно — нашу деятельность необходимо активизировать. Здесь наша линия фронта, коли мы взялись за попечение о народной трезвости. И пока наши парни на передовой, мы обязаны обеспечить здесь, в тылу, безопасность их детей, невест, жен, отцов и матерей», — уверен Кульберг.

Митрополит Евгений предлагает использовать опыт проекта «Трезвые села» и перенести его на свердловские города. Так, в населенных пунктах региона может заработать закон «О территориях трезвости», его разработкой займутся представители епархии, органы исполнительной и законодательной власти. Основная задача программы — пропаганда здорового образа жизни и возрождение духовно-нравственных ценностей.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) обеспокоен, что Свердловская область вышла из двадцатки самых трезвых регионов России. Чтобы решить проблему с потреблением спиртного, глава митрополии предлагает создать «территорию трезвости». Об этом он заявил на заседании свердловского правительства. «Совершенно очевидно — нашу деятельность необходимо активизировать. Здесь наша линия фронта, коли мы взялись за попечение о народной трезвости. И пока наши парни на передовой, мы обязаны обеспечить здесь, в тылу, безопасность их детей, невест, жен, отцов и матерей», — уверен Кульберг. Митрополит Евгений предлагает использовать опыт проекта «Трезвые села» и перенести его на свердловские города. Так, в населенных пунктах региона может заработать закон «О территориях трезвости», его разработкой займутся представители епархии, органы исполнительной и законодательной власти. Основная задача программы — пропаганда здорового образа жизни и возрождение духовно-нравственных ценностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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