Митрополит призвал создать «трезвые» города в Свердловской области

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) обеспокоен, что Свердловская область вышла из двадцатки самых трезвых регионов России. Чтобы решить проблему с потреблением спиртного, глава митрополии предлагает создать «территорию трезвости». Об этом он заявил на заседании свердловского правительства.
«Совершенно очевидно — нашу деятельность необходимо активизировать. Здесь наша линия фронта, коли мы взялись за попечение о народной трезвости. И пока наши парни на передовой, мы обязаны обеспечить здесь, в тылу, безопасность их детей, невест, жен, отцов и матерей», — уверен Кульберг.
Митрополит Евгений предлагает использовать опыт проекта «Трезвые села» и перенести его на свердловские города. Так, в населенных пунктах региона может заработать закон «О территориях трезвости», его разработкой займутся представители епархии, органы исполнительной и законодательной власти. Основная задача программы — пропаганда здорового образа жизни и возрождение духовно-нравственных ценностей.
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