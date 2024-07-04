У тюменцев появился еще один способ доехать до Свердловской области

В Тюмени открыли новый междугородний маршрут «Тюмень — Асбест»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы будут отправляться из Тюмени в Асбест три дня в неделю
Автобусы будут отправляться из Тюмени в Асбест три дня в неделю Фото:

С тюменского автовокзала, начиная с 5 июля, появятся новые автобусные рейсы в Асбест (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства региона (ГУС ТО)

«С 5 июля открывается новый автобусный маршрут 5926 „Тюмень АВ-Асбест АВ“. Отправление с тюменского автовокзала в 14.15.», — указано в сообщении.

Автобусы будут отправляться из Тюмени три дня в неделю — в понедельник, в пятницу и в воскресенье. Ранее URA.RU писало, что из Тюмени запустили дополнительный рейсы в Казахстан

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С тюменского автовокзала, начиная с 5 июля, появятся новые автобусные рейсы в Асбест (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства региона (ГУС ТО) «С 5 июля открывается новый автобусный маршрут 5926 „Тюмень АВ-Асбест АВ“. Отправление с тюменского автовокзала в 14.15.», — указано в сообщении. Автобусы будут отправляться из Тюмени три дня в неделю — в понедельник, в пятницу и в воскресенье. Ранее URA.RU писало, что из Тюмени запустили дополнительный рейсы в Казахстан. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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