У президента Украины Владимира Зеленского не стоит в планах интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
«Господину Такер Карлсон стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал Никифоров на своей странице в соцсетях. Так он прокомментировал анонс разговора Карлсона с Зеленским.
Ранее американский журналист заявил, что его команда якобы добилась организации интервью с Зеленским. Как отметил Карлсон, цель диалога состоит в том, чтобы предоставить американцам важную информацию о конфликте, который полностью «меняет положение их страны в мире». Ранее, в феврале 2024 года, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.
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