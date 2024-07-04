Пресс-секретарь Зеленского неожиданно высказался об интервью Карлсону. Скрин

Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об интервью Карлсону
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Такер Карлсон. stock,  stock, Карлсон Такер
Владимир Зеленский не планировал давать интервью Такеру Карлсону (на фото) Фото:

У президента Украины Владимира Зеленского не стоит в планах интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Господину Такер Карлсон стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал Никифоров на своей странице в соцсетях. Так он прокомментировал анонс разговора Карлсона с Зеленским.

Ранее американский журналист заявил, что его команда якобы добилась организации интервью с Зеленским. Как отметил Карлсон, цель диалога состоит в том, чтобы предоставить американцам важную информацию о конфликте, который полностью «меняет положение их страны в мире». Ранее, в феврале 2024 года, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

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У президента Украины Владимира Зеленского не стоит в планах интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. «Господину Такер Карлсон стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал Никифоров на своей странице в соцсетях. Так он прокомментировал анонс разговора Карлсона с Зеленским. Ранее американский журналист заявил, что его команда якобы добилась организации интервью с Зеленским. Как отметил Карлсон, цель диалога состоит в том, чтобы предоставить американцам важную информацию о конфликте, который полностью «меняет положение их страны в мире». Ранее, в феврале 2024 года, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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