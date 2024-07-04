Пресс-секретарь Зеленского неожиданно высказался об интервью Карлсону. Скрин

Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об интервью Карлсону

04 июля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не планировал давать интервью Такеру Карлсону (на фото) Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 У президента Украины Владимира Зеленского не стоит в планах интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. «Господину Такер Карлсон стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал Никифоров на своей странице в соцсетях. Так он прокомментировал анонс разговора Карлсона с Зеленским. Ранее американский журналист заявил, что его команда якобы добилась организации интервью с Зеленским. Как отметил Карлсон, цель диалога состоит в том, чтобы предоставить американцам важную информацию о конфликте, который полностью «меняет положение их страны в мире». Ранее, в феврале 2024 года, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У президента Украины Владимира Зеленского не стоит в планах интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. «Господину Такер Карлсон стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал Никифоров на своей странице в соцсетях. Так он прокомментировал анонс разговора Карлсона с Зеленским. Ранее американский журналист заявил, что его команда якобы добилась организации интервью с Зеленским. Как отметил Карлсон, цель диалога состоит в том, чтобы предоставить американцам важную информацию о конфликте, который полностью «меняет положение их страны в мире». Ранее, в феврале 2024 года, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.