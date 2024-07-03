03 июля 2024

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
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Карлсон заявил, что готовит интервью с Зеленским
Карлсон заявил, что готовит интервью с Зеленским Фото:

Американский журналист Такер Карлсон собирается выпустить интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий анонс он опубликовал у себя в соцсети.

«Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале», — написал Карлсон у себя в соцсети X.

Цель интервью, отметил журналист, состоит в том, чтобы предоставить американцам необходимую информацию о конфликте, который полностью «меняет положение их страны в мире». Журналист выразил надежду на скорое появление интервью.

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Американский журналист Такер Карлсон собирается выпустить интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий анонс он опубликовал у себя в соцсети. «Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале», — написал Карлсон у себя в соцсети X. Цель интервью, отметил журналист, состоит в том, чтобы предоставить американцам необходимую информацию о конфликте, который полностью «меняет положение их страны в мире». Журналист выразил надежду на скорое появление интервью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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