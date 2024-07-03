03 июля 2024

В ХМАО полиция ищет двух пропавших подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийске полицейские разыскивают пропавших подростков
В Ханты-Мансийске полицейские разыскивают пропавших подростков Фото:

В Ханты-Мансийске полиция разыскивает двух подростков-сирот, которые ушли из Центра содействия семейному воспитанию и пропали. Их местонахождение неизвестно со 2 июля.

«В Ханты-Мансийске пропали двое подростков. Полиция принимает меры к установлению их местонахождения», — сообщили агентству в полиции.

Источник агентства из силовых структур рассказал, что подростков периодически замечали в разных частях города. «Оснований предполагать, что они стали жертвами преступления нет», — рассказал источник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске полиция разыскивает двух подростков-сирот, которые ушли из Центра содействия семейному воспитанию и пропали. Их местонахождение неизвестно со 2 июля. «В Ханты-Мансийске пропали двое подростков. Полиция принимает меры к установлению их местонахождения», — сообщили агентству в полиции. Источник агентства из силовых структур рассказал, что подростков периодически замечали в разных частях города. «Оснований предполагать, что они стали жертвами преступления нет», — рассказал источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...