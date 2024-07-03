В ХМАО полиция ищет двух пропавших подростков

В Ханты-Мансийске полицейские разыскивают пропавших подростков
В Ханты-Мансийске полиция разыскивает двух подростков-сирот, которые ушли из Центра содействия семейному воспитанию и пропали. Их местонахождение неизвестно со 2 июля.
«В Ханты-Мансийске пропали двое подростков. Полиция принимает меры к установлению их местонахождения», — сообщили агентству в полиции.
Источник агентства из силовых структур рассказал, что подростков периодически замечали в разных частях города. «Оснований предполагать, что они стали жертвами преступления нет», — рассказал источник.
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