Общество Пранкеры Вован и Лексус удостоились госнаграды в Кремле 04 июля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 + Лексусу и Вовану вручили госнаграду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили госнаграды в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе писателя Захара Прилепина. «Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле», — заявили в пресс-службе. Комментарий передает РИА Новости. Лексус и Вован не раз разыгрывали иностранных политиков и знаменитостей, представляясь чиновниками и мировыми лидерами. Так, они связывались с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, экс-президентом Украины Петром Порошенко и главой правительства Армении Николом Пашиняном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили госнаграды в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе писателя Захара Прилепина. «Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле», — заявили в пресс-службе. Комментарий передает РИА Новости. Лексус и Вован не раз разыгрывали иностранных политиков и знаменитостей, представляясь чиновниками и мировыми лидерами. Так, они связывались с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, экс-президентом Украины Петром Порошенко и главой правительства Армении Николом Пашиняном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям