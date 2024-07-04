Пранкеры Вован и Лексус удостоились госнаграды в Кремле

Лексусу и Вовану вручили госнаграду
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили госнаграды в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе писателя Захара Прилепина.
«Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле», — заявили в пресс-службе. Комментарий передает РИА Новости.
Лексус и Вован не раз разыгрывали иностранных политиков и знаменитостей, представляясь чиновниками и мировыми лидерами. Так, они связывались с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, экс-президентом Украины Петром Порошенко и главой правительства Армении Николом Пашиняном.
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