Пранкеры Вован и Лексус удостоились госнаграды в Кремле

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, вован и лексус, ВиЛ
Лексусу и Вовану вручили госнаграду Фото:

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили госнаграды в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе писателя Захара Прилепина.

«Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле», — заявили в пресс-службе. Комментарий передает РИА Новости.

Лексус и Вован не раз разыгрывали иностранных политиков и знаменитостей, представляясь чиновниками и мировыми лидерами. Так, они связывались с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, экс-президентом Украины Петром Порошенко и главой правительства Армении Николом Пашиняном.

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили госнаграды в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе писателя Захара Прилепина. «Российские пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле», — заявили в пресс-службе. Комментарий передает РИА Новости. Лексус и Вован не раз разыгрывали иностранных политиков и знаменитостей, представляясь чиновниками и мировыми лидерами. Так, они связывались с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, экс-президентом Украины Петром Порошенко и главой правительства Армении Николом Пашиняном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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