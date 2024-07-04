Бывшему вице-мэру Челябинска вменяют получение взяток на 10 миллионов рублей

Бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву вменяется получение взяток на 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, подтвердив задержание бывшего чиновника. Речь идет о периоде, когда Репринцев руководил комитетом по градостроительству мэрии Челябинска и временно исполнял обязанности вице-мэра.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры. Он подозреваеется в получении взятки в особо крупном размере, 10 млн рублей. По данным следствия, подозреваемый в период с 2017 по 2019 годы получил через посредника от сотрудников коммерческой организации за обеспечение содействия в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе „, — сообщили в пресс-службе управления СК РФ.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по региону. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. По данным URA.RU дело возбуждено в рамках уголовного дела депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова, который сейчас находится в СИЗО и обвиняется в посредничестве при передаче взяток.
Репринцев возглавил комитет по градостроительству мэрии Челябинска в 2017 году. Некоторое время Репринцев исполнял обязанности вице-мэра по строительству. Из мэрии он уволился в январе 2020 года.
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