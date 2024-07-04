Девочке, ставшей 18-миллионной посетительницей выставки «Россия», покажут красоты Омской области. Фото, видео

Выставку «Россия» посетил 18-миллионный гость

04 июля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Елизавета Савина стала 18-миллионным посетителем выставки «Россия» Фото: пресс-службы выставки «Россия» Выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ, посетил 18-миллионный гость. Им стала двенадцатилетняя Елизавета Савина. Она приехала на выставку в Москву вместе со своей семьей из города Владимир. Для них стать юбилейными посетителями стало большой неожиданностью, признался глава семейства Алексей Савин. В подарок семейство получит возможность отправиться в путешествие по Омской области. «Мы приехали на Выставку впервые. Решили ее посетить, потому что скоро закрытие — хотели успеть. Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему — и это случилось на самом деле», — отметил Алексей Савин. Его слова публикует пресс-служба выставки «Россия». Семья Савиных из Владимира стала юбилейным посетителем выставки «Россия» пресс-службы выставки «Россия» Гости получили подарки как от самой выставки «Россия», так и от правительства Омской области. Савиным торжественно вручили сертификат на трехдневное путешествие по региону. Генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила всех гостей за внимание к выставке. С каждым днем их количество растет, отметила она. Также она поблагодарила регионы за организацию подарков для юбилейных посетителей. Савины получили памятные подарки от организаторов выставки, а также правительства Омской области пресс-службы выставки «Россия» Выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. На ней представлены инновационные разработки и передовые проекты. Изначально предполагалось, что выставка продлится до 4 апреля, однако в связи с ее большой популярностью было решено продлить до 8 июля. До окончания выставки осталось пять дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ, посетил 18-миллионный гость. Им стала двенадцатилетняя Елизавета Савина. Она приехала на выставку в Москву вместе со своей семьей из города Владимир. Для них стать юбилейными посетителями стало большой неожиданностью, признался глава семейства Алексей Савин. В подарок семейство получит возможность отправиться в путешествие по Омской области. «Мы приехали на Выставку впервые. Решили ее посетить, потому что скоро закрытие — хотели успеть. Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему — и это случилось на самом деле», — отметил Алексей Савин. Его слова публикует пресс-служба выставки «Россия». Гости получили подарки как от самой выставки «Россия», так и от правительства Омской области. Савиным торжественно вручили сертификат на трехдневное путешествие по региону. Генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила всех гостей за внимание к выставке. С каждым днем их количество растет, отметила она. Также она поблагодарила регионы за организацию подарков для юбилейных посетителей. Выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. На ней представлены инновационные разработки и передовые проекты. Изначально предполагалось, что выставка продлится до 4 апреля, однако в связи с ее большой популярностью было решено продлить до 8 июля. До окончания выставки осталось пять дней.