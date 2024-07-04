Кандидат от «Яблока» Щербаков сдал документы на выборы главы Челябинской области

04 июля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Ярослав Щербаков успел сдать документы буквально в последний час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Лидер региональной организации партии «Яблоко» Ярослав Щербаков подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в регизбиркоме. «Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора Ярослав Щербаков. Он выдвинут Челябинским региональным отделением политической партии „Яблоко“», — пояснили в изибркоме. На данный момент в выборной гонке продолжают участвовать также действующий губернатор Алексей Текслер, выдвинувшийся от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер региональной организации партии «Яблоко» Ярослав Щербаков подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в регизбиркоме. «Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора Ярослав Щербаков. Он выдвинут Челябинским региональным отделением политической партии „Яблоко“», — пояснили в изибркоме. На данный момент в выборной гонке продолжают участвовать также действующий губернатор Алексей Текслер, выдвинувшийся от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ).