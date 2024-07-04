Кандидат от «Яблока» Щербаков сдал документы на выборы главы Челябинской области

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Пикет партии Яблоко на Аллее Славы возле правительства Челябинской области. Челябинск, щербаков ярослав
Ярослав Щербаков успел сдать документы буквально в последний час Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Лидер региональной организации партии «Яблоко» Ярослав Щербаков подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в регизбиркоме.

«Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора Ярослав Щербаков. Он выдвинут Челябинским региональным отделением политической партии „Яблоко“», — пояснили в изибркоме.

На данный момент в выборной гонке продолжают участвовать также действующий губернатор Алексей Текслер, выдвинувшийся от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ).

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Лидер региональной организации партии «Яблоко» Ярослав Щербаков подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в регизбиркоме. «Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора Ярослав Щербаков. Он выдвинут Челябинским региональным отделением политической партии „Яблоко“», — пояснили в изибркоме. На данный момент в выборной гонке продолжают участвовать также действующий губернатор Алексей Текслер, выдвинувшийся от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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