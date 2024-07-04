Кандидат от «Яблока» Щербаков сдал документы на выборы главы Челябинской области

Лидер региональной организации партии «Яблоко» Ярослав Щербаков подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в регизбиркоме.
«Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора Ярослав Щербаков. Он выдвинут Челябинским региональным отделением политической партии „Яблоко“», — пояснили в изибркоме.
На данный момент в выборной гонке продолжают участвовать также действующий губернатор Алексей Текслер, выдвинувшийся от «Единой России». Его соперниками выступают зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!