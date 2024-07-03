В ХМАО жители выступили против строительства храма вместо парка аттракционов

04 июля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Вартовчане выступили против строительства храма в спальном районе города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) выступили против строительства храма рядом с жилыми домами в микрорайоне 8А. Вартовчане неоднократно просили возвести на месте предполагаемого строительства парк аттракционов, сообщила URA.RU местная жительница. «В 8А микрорайоне, напротив дома по улице Мира, 60, корпус 6 опять хотят возобновить строительство церкви. В 2019 году уже поднимался этот вопрос, но тогда строительство отменили из-за того, что жители были против. Взамен, мы предоставляли эскиз парка на месте храма. Но нам в администрации тогда сказали, что земля в аренде у РПЦ на 10 лет», — рассказала в беседе с журналистом женщина. В 2021 году жильцы спального района, рядом с которым хотят возвести храм, рассказали о ситуации на встрече с бывшим губернатором ХМАО Натальей Комаровой. В результате чего, та поручила мэру города построить на пустыре парк — создать пространство, объединяющее жителей города. Однако этого так и не произошло. По словам собеседницы агентства, на пустыре в 8А микрорайоне уже идет подготовка к строительству храма, скоро территорию огородят. Поэтому жители района решили действовать: в их планах донести свою жалобу до врио губернатора Югры Руслана Кухарука. «Мы ездим в Мегион, чтобы наши дети сходили в парк. У нас нет рядом зон отдыха. Сделали бы хоть детский комплекс или спортивную площадку, ведь дети вынуждены просто гулять по району. При этом у нас в городе около 15 храмов», — пояснила вартовчанка. Для подтверждения информации о строительстве храма, корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска, а также в епархию округа. На момент публикации новости ответы в адрес агентства не поступили. Ранее URA.RU писало о том, что жителям Нижневартовска представили проект 80-метрового храма, который стал бы самым высоким в округе. После громких публичных слушаний строительство церкви рядом с жилыми домами отменили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижневартовска (ХМАО) выступили против строительства храма рядом с жилыми домами в микрорайоне 8А. Вартовчане неоднократно просили возвести на месте предполагаемого строительства парк аттракционов, сообщила URA.RU местная жительница. «В 8А микрорайоне, напротив дома по улице Мира, 60, корпус 6 опять хотят возобновить строительство церкви. В 2019 году уже поднимался этот вопрос, но тогда строительство отменили из-за того, что жители были против. Взамен, мы предоставляли эскиз парка на месте храма. Но нам в администрации тогда сказали, что земля в аренде у РПЦ на 10 лет», — рассказала в беседе с журналистом женщина. В 2021 году жильцы спального района, рядом с которым хотят возвести храм, рассказали о ситуации на встрече с бывшим губернатором ХМАО Натальей Комаровой. В результате чего, та поручила мэру города построить на пустыре парк — создать пространство, объединяющее жителей города. Однако этого так и не произошло. По словам собеседницы агентства, на пустыре в 8А микрорайоне уже идет подготовка к строительству храма, скоро территорию огородят. Поэтому жители района решили действовать: в их планах донести свою жалобу до врио губернатора Югры Руслана Кухарука. «Мы ездим в Мегион, чтобы наши дети сходили в парк. У нас нет рядом зон отдыха. Сделали бы хоть детский комплекс или спортивную площадку, ведь дети вынуждены просто гулять по району. При этом у нас в городе около 15 храмов», — пояснила вартовчанка. Для подтверждения информации о строительстве храма, корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска, а также в епархию округа. На момент публикации новости ответы в адрес агентства не поступили. Ранее URA.RU писало о том, что жителям Нижневартовска представили проект 80-метрового храма, который стал бы самым высоким в округе. После громких публичных слушаний строительство церкви рядом с жилыми домами отменили.