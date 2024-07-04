В ХМАО экс-сотрудницу полиции будут судить за организацию незаконной миграции

Бывший инспектор отдела по вопросам миграции в Ханты-Мансийске предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий и фиктивной регистрации восьми иностранных граждан. Обвинительное заключение утверждено Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой и следственным комитетом ХМАО, сообщается на сайтах ведомств.
«По версии следствия, обвиняемая в период с апреля 2018 года по май 2022года внесла недостоверные сведения в базу данных миграционного учета, а также поставила соответствующие отметки в паспорта восьми граждан, зарегистрировав их в жилых помещениях на территории г. Ханты-Мансийска», — пояснили в публикации на сайте прокуратуры ХМАО. Восемь граждан, в том числе семь натурализованных, были зарегистрированы без ведома собственников квартир.
Из-за действий инспектора нарушены права собственников и порядок регистрации граждан. Уголовное дело с достаточными доказательствами передано в суд для рассмотрения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!