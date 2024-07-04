04 июля 2024

В ХМАО экс-сотрудницу полиции будут судить за организацию незаконной миграции

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспектор отдела миграции незаконно прописала 8 иностранцев в чужих квартирах
Инспектор отдела миграции незаконно прописала 8 иностранцев в чужих квартирах Фото:

Бывший инспектор отдела по вопросам миграции в Ханты-Мансийске предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий и фиктивной регистрации восьми иностранных граждан. Обвинительное заключение утверждено Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой и следственным комитетом ХМАО, сообщается на сайтах ведомств.

«По версии следствия, обвиняемая в период с апреля 2018 года по май 2022года внесла недостоверные сведения в базу данных миграционного учета, а также поставила соответствующие отметки в паспорта восьми граждан, зарегистрировав их в жилых помещениях на территории г. Ханты-Мансийска», — пояснили в публикации на сайте прокуратуры ХМАО. Восемь граждан, в том числе семь натурализованных, были зарегистрированы без ведома собственников квартир.

Из-за действий инспектора нарушены права собственников и порядок регистрации граждан. Уголовное дело с достаточными доказательствами передано в суд для рассмотрения.

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Бывший инспектор отдела по вопросам миграции в Ханты-Мансийске предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий и фиктивной регистрации восьми иностранных граждан. Обвинительное заключение утверждено Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой и следственным комитетом ХМАО, сообщается на сайтах ведомств. «По версии следствия, обвиняемая в период с апреля 2018 года по май 2022года внесла недостоверные сведения в базу данных миграционного учета, а также поставила соответствующие отметки в паспорта восьми граждан, зарегистрировав их в жилых помещениях на территории г. Ханты-Мансийска», — пояснили в публикации на сайте прокуратуры ХМАО. Восемь граждан, в том числе семь натурализованных, были зарегистрированы без ведома собственников квартир. Из-за действий инспектора нарушены права собственников и порядок регистрации граждан. Уголовное дело с достаточными доказательствами передано в суд для рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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