В Севастополе водитель автобуса погиб в ДТП, пострадали четыре человека

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, межгород, руль, автобус, общественный транспорт, трасса, дорога, поездка, вождение, путешествие, междугородний автобус
Причины аварии устанавливаются Фото:

В Севастополе пассажирский автобус попал в ДТП. Погиб водитель, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном дептрансе.

«Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб», — сообщается в telegram-канале севастопольского дептранса. Отмечается, что пострадали четыре человека. Они доставлены в больницы. Идет выяснение причин аварии.

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В Севастополе пассажирский автобус попал в ДТП. Погиб водитель, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном дептрансе. «Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб», — сообщается в telegram-канале севастопольского дептранса. Отмечается, что пострадали четыре человека. Они доставлены в больницы. Идет выяснение причин аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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