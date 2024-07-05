В Севастополе водитель автобуса погиб в ДТП, пострадали четыре человека

В Севастополе пассажирский автобус попал в ДТП. Погиб водитель, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном дептрансе.
«Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб», — сообщается в telegram-канале севастопольского дептранса. Отмечается, что пострадали четыре человека. Они доставлены в больницы. Идет выяснение причин аварии.
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В Севастополе пассажирский автобус попал в ДТП. Погиб водитель, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном дептрансе. «Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб», — сообщается в telegram-канале севастопольского дептранса. Отмечается, что пострадали четыре человека. Они доставлены в больницы. Идет выяснение причин аварии.