В США заявили о недостижимости военной победы Украины

Экс-госсекретарь США Керри: Киев должен решить конфликт дипломатическим путем

05 июля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Украина не сможет победить Россию в конфликте военным путем, заявил Джон Керри Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией военным путем, поэтому сторонам необходимо прибегнуть к дипломатическому урегулированию ситуации. Об этом сообщил экс-госсекретарь США, председатель американского президента по вопросам климата Джон Керри. «Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то», — отметил Керри в интервью изданию The Times . По его словам, конфликт нужно решать дипломатическими методами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался Евросоюзу, что больше не может противостоять России. Он заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт, так как ВСУ несут большие потери. Кроме того, Зеленский заявлял, что, если у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть план по скорейшему завершению конфликта на Украине, тот должен его озвучить. До этого экс-глава Штатов неоднократно говорил, что у него есть подобный документ, который позволит достичь мира между Москвой и Киевом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией военным путем, поэтому сторонам необходимо прибегнуть к дипломатическому урегулированию ситуации. Об этом сообщил экс-госсекретарь США, председатель американского президента по вопросам климата Джон Керри. «Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то», — отметил Керри в интервью изданию The Times. По его словам, конфликт нужно решать дипломатическими методами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался Евросоюзу, что больше не может противостоять России. Он заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт, так как ВСУ несут большие потери. Кроме того, Зеленский заявлял, что, если у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть план по скорейшему завершению конфликта на Украине, тот должен его озвучить. До этого экс-глава Штатов неоднократно говорил, что у него есть подобный документ, который позволит достичь мира между Москвой и Киевом.