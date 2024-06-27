Зеленский признался Евросоюзу, что больше не может противостоять России

Украина больше не в состоянии самостоятельно противостоять России. Выступая на саммите Евросоюза (ЕС), украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт, поскольку ВСУ несут большие потери.
«Украина не хочет затягивания конфликта, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя», — приводит слова Зеленского официальный сайт ЕС. Он добавил, что Киев хочет подготовить мирный план к следующему саммиту Евросоюза.
Украина готова к переговорам с Россией, но при условии улучшения своего положения на поле боя. Об этом заявлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, считает, что прекращение поставок западных вооружений станет самым быстрым и эффективным способом завершения конфликта, передает 360.ru. В Чехии считают, что завершение данного конфликта невозможно исключительно военными методами, необходим дипломатический диалог, сообщает RT.
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