Зеленский обратился к Трампу с неожиданной просьбой

Зеленский попросил Трампа озвучить свой способ завершения конфликта с Россией

03 июля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет, чтобы Дональд Трамп озвучил свой способ завершения конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент внезапно заявил, что, если у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть план по скорейшему завершению конфликта на Украине, тот должен озвучить его. До этого экс-глава Штатов неоднократно говорил, что у него якобы есть план, который позволит моментально достичь мира между Москвой и Киевом. «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня», — заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Он также сказал, что если Украина находится под угрозой потери государственности, он должен об этом знать. Трамп, который в настоящий момент баллотируется в президенты США, говорил, что способен завершить российско-украинский конфликт за 48 часов. Также во время недавних дебатов с нынешним главой Джо Байденом он говорил, что может достичь мира на Украине еще до того, как он официально вступит в должность американского лидера. Российский президент Владжимир Путин предлагает гарантированный, по его словам, способ завершения конфликта на Украине. Для этого ВСУ должны убрать свои войска с территорий, которые сейчас заняты Россией. Зеленский же не согласен с этим и предлагает план, согласно которому его страна возвращается к границам 1991 года. Тем не менее на днях он говорил о возможности переговоров с Россией через посредников, передает Life . Венгрия уверена в завершении конфликта на Украине при Трампе, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский президент внезапно заявил, что, если у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть план по скорейшему завершению конфликта на Украине, тот должен озвучить его. До этого экс-глава Штатов неоднократно говорил, что у него якобы есть план, который позволит моментально достичь мира между Москвой и Киевом. «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня», — заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Он также сказал, что если Украина находится под угрозой потери государственности, он должен об этом знать. Трамп, который в настоящий момент баллотируется в президенты США, говорил, что способен завершить российско-украинский конфликт за 48 часов. Также во время недавних дебатов с нынешним главой Джо Байденом он говорил, что может достичь мира на Украине еще до того, как он официально вступит в должность американского лидера. Российский президент Владжимир Путин предлагает гарантированный, по его словам, способ завершения конфликта на Украине. Для этого ВСУ должны убрать свои войска с территорий, которые сейчас заняты Россией. Зеленский же не согласен с этим и предлагает план, согласно которому его страна возвращается к границам 1991 года. Тем не менее на днях он говорил о возможности переговоров с Россией через посредников, передает Life. Венгрия уверена в завершении конфликта на Украине при Трампе, передает «Национальная служба новостей».