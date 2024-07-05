Врач-уролог развеял популярный миф о безопасном сексе

Уролог Лубенников: презерватив не служит гарантией от половых инфекций

05 июля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Презерватив не служит стопроцентной гарантией от венерических заболеваний, сказал Лубенников Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Презервативы не дают стопроцентную гарантию защиты от заболеваний, передающихся половым путем. Об этом сообщил уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. «Абсолютно спокойно при использовании презерватива можно инфицироваться контагиозным моллюском, педикулезом, ВПЧ, герпесом», — приводит «Лента.ру» слова Лубенникова. Он также добавил, что презерватив снижает вероятность передачи венерических заболеваний, но не гарантирует абсолютной защиты. По словам врача, оральный секс тоже не защищает от половых инфекций. При таком контакте можно заразиться гонореей, сифилисом и вирусными инфекциями. Лубенников добавил, что существует лишь один способ полностью защититься от венерических заболеваний — отказ от интимной близости. Врач привел и менее радикальный способ: заниматься сексом с одним партнером, и перед половым контактом проходить вдвоем медицинское обследование. Необязательно следовать строгим правилам профилактики, отметил уролог. Однако необходимо обращаться к врачам при появлении первых признаков инфекции, например, выделений из уретры, рези при мочеиспускании и появлении кожных образований на гениталиях. Ранее акушер-гинеколог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы Марина Кузьмина развеяла три основных мифа об ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении). По ее словам, мифом является то, что ЭКО- это болезненная процедура. Также гинеколог рассказала о том, что выбрать пол ребенка могут только те пары, в роду у которых есть генетические заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Презервативы не дают стопроцентную гарантию защиты от заболеваний, передающихся половым путем. Об этом сообщил уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. «Абсолютно спокойно при использовании презерватива можно инфицироваться контагиозным моллюском, педикулезом, ВПЧ, герпесом», — приводит «Лента.ру» слова Лубенникова. Он также добавил, что презерватив снижает вероятность передачи венерических заболеваний, но не гарантирует абсолютной защиты. По словам врача, оральный секс тоже не защищает от половых инфекций. При таком контакте можно заразиться гонореей, сифилисом и вирусными инфекциями. Лубенников добавил, что существует лишь один способ полностью защититься от венерических заболеваний — отказ от интимной близости. Врач привел и менее радикальный способ: заниматься сексом с одним партнером, и перед половым контактом проходить вдвоем медицинское обследование. Необязательно следовать строгим правилам профилактики, отметил уролог. Однако необходимо обращаться к врачам при появлении первых признаков инфекции, например, выделений из уретры, рези при мочеиспускании и появлении кожных образований на гениталиях. Ранее акушер-гинеколог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы Марина Кузьмина развеяла три основных мифа об ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении). По ее словам, мифом является то, что ЭКО- это болезненная процедура. Также гинеколог рассказала о том, что выбрать пол ребенка могут только те пары, в роду у которых есть генетические заболевания.