04 июля 2024

Самый жизнерадостный мэр из ХМАО поздравил югорчан с Днем трудоголика. Видео

Глава Белоярского района Маненков записал видеопоздравление на огороде
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Маненков поздравил югорчан с днем трудоголика, окучивая картошку на даче
Сергей Маненков поздравил югорчан с днем трудоголика, окучивая картошку на даче Фото:

Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, которого прозвали в народе самым жизнерадостным управленцем, поздравил югорчан с Днем трудоголика. Обращение к землякам глава района записал на видео во время окучивания картошки в своем огороде.

«Отмечается день трудоголика. Поэтому я решил на встречу праздника окучить картошку. Дорогие мои друзья, с пятницей, и днем трудоголика. Будьте здоровы, берегите себя» — пожелал подписчикам Маненков в видео на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало о том, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поздравил югорчан с Днем гармонии, станцевав танец в лодке. Зажигательное видео мэр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, которого прозвали в народе самым жизнерадостным управленцем, поздравил югорчан с Днем трудоголика. Обращение к землякам глава района записал на видео во время окучивания картошки в своем огороде. «Отмечается день трудоголика. Поэтому я решил на встречу праздника окучить картошку. Дорогие мои друзья, с пятницей, и днем трудоголика. Будьте здоровы, берегите себя» — пожелал подписчикам Маненков в видео на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поздравил югорчан с Днем гармонии, станцевав танец в лодке. Зажигательное видео мэр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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