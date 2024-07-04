Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, которого прозвали в народе самым жизнерадостным управленцем, поздравил югорчан с Днем трудоголика. Обращение к землякам глава района записал на видео во время окучивания картошки в своем огороде.
«Отмечается день трудоголика. Поэтому я решил на встречу праздника окучить картошку. Дорогие мои друзья, с пятницей, и днем трудоголика. Будьте здоровы, берегите себя» — пожелал подписчикам Маненков в видео на своей странице «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало о том, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поздравил югорчан с Днем гармонии, станцевав танец в лодке. Зажигательное видео мэр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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