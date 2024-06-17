17 июня 2024

Мэр из ХМАО Маненков поздравил земляков с Днем гармонии танцем в лодке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Белоярского района Сергей Маненков станцевал в лодке в День гармонии
Мэр Белоярского района Сергей Маненков станцевал в лодке в День гармонии Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поздравил югорчан с Днем гармонии, станцевав танец в лодке. Зажигательное видео мэр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю вас с Всемирным днем гармонии! Гармония — стремление к совершенству. Заботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, удовлетворяйте духовные потребности, уделяйте внимание работе и хобби. Сочетайте разные сферы жизни. Стремитесь к равновесию», — подписал видеоролик Маненков. На видео мэр плывет в лодке по реке и танцует сидя под музыку.

Сам глава Белоярского района в разговоре с URA.RU рассказал, что возвращался из командировки в одну из деревень. Пребывая в хорошем настроении, он решил поделиться им с окружающими.

Видео: соцсети Сергея Маненкова

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поздравил югорчан с Днем гармонии, станцевав танец в лодке. Зажигательное видео мэр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю вас с Всемирным днем гармонии! Гармония — стремление к совершенству. Заботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, удовлетворяйте духовные потребности, уделяйте внимание работе и хобби. Сочетайте разные сферы жизни. Стремитесь к равновесию», — подписал видеоролик Маненков. На видео мэр плывет в лодке по реке и танцует сидя под музыку. Сам глава Белоярского района в разговоре с URA.RU рассказал, что возвращался из командировки в одну из деревень. Пребывая в хорошем настроении, он решил поделиться им с окружающими. Видео: соцсети Сергея Маненкова
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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