Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поздравил югорчан с Днем гармонии, станцевав танец в лодке. Зажигательное видео мэр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Поздравляю вас с Всемирным днем гармонии! Гармония — стремление к совершенству. Заботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, удовлетворяйте духовные потребности, уделяйте внимание работе и хобби. Сочетайте разные сферы жизни. Стремитесь к равновесию», — подписал видеоролик Маненков. На видео мэр плывет в лодке по реке и танцует сидя под музыку.
Сам глава Белоярского района в разговоре с URA.RU рассказал, что возвращался из командировки в одну из деревень. Пребывая в хорошем настроении, он решил поделиться им с окружающими.
Видео: соцсети Сергея Маненкова
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