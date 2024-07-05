Новый глава полиции отказался привозить в ХМАО земляков-варягов

Новый глава УМВД Сергей Ветохин, ранее возглавлявший полицию Ставрополя, отказался привозить в ХМАО земляков-варягов. Источник URA.RU сообщил, что глава полиции региона решил назначать на ключевые должности сотрудников из региона.
«Вопреки опасению подчиненных, начальник не допустил паломничества в регион ставропольцев в погонах. Более того, он даже принял на работу в главк сотрудников с территорий, чего до него никто не делал. Похоже, с начальством югорским полицейским повезло», — сообщает инсайдер.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД, ответ ожидается.
В начале апреля Владимир Путин подписал приказ о назначении Сергея Ветохина главой полиции ХМАО. URA.RU писало, что о нем известно.
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