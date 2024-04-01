Президент РФ Владимир Путин назначил главой полиции в ХМАО начальника УВД Ставрополя Сергея Ветохина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Указ президента уже подписан. Но его нет и не будет в открытом доступе. На должность главы УМВД ХМАО назначен Сергей Ветохин, который сейчас является начальником управления МВД по Ставрополю. Скорее всего, в начале следующей недели состоится его представление личному составу», — рассказал инсайдер.
URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО. Ведомство переадресовало запрос в пресс-службу министерства внутренних дел РФ. Агентство также запросило комментарий в УВД Ставрополя. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о новом месте службы бывшего главы полиции ХМАО. Дамир Сатретдинов в начале марта возглавил МВД Татарстана.
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