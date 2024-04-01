01 апреля 2024

Путин назначил главу полиции в ХМАО. Инсайд

Полицию ХМАО возглавит экс-начальник УВД Ставрополя
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин назначил главу полиции ХМАО Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил главой полиции в ХМАО начальника УВД Ставрополя Сергея Ветохина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Указ президента уже подписан. Но его нет и не будет в открытом доступе. На должность главы УМВД ХМАО назначен Сергей Ветохин, который сейчас является начальником управления МВД по Ставрополю. Скорее всего, в начале следующей недели состоится его представление личному составу», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО. Ведомство переадресовало запрос в пресс-службу министерства внутренних дел РФ. Агентство также запросило комментарий в УВД Ставрополя. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о новом месте службы бывшего главы полиции ХМАО. Дамир Сатретдинов в начале марта возглавил МВД Татарстана.

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Президент РФ Владимир Путин назначил главой полиции в ХМАО начальника УВД Ставрополя Сергея Ветохина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Указ президента уже подписан. Но его нет и не будет в открытом доступе. На должность главы УМВД ХМАО назначен Сергей Ветохин, который сейчас является начальником управления МВД по Ставрополю. Скорее всего, в начале следующей недели состоится его представление личному составу», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в УМВД ХМАО. Ведомство переадресовало запрос в пресс-службу министерства внутренних дел РФ. Агентство также запросило комментарий в УВД Ставрополя. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о новом месте службы бывшего главы полиции ХМАО. Дамир Сатретдинов в начале марта возглавил МВД Татарстана.
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