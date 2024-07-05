05 июля 2024

США на саммите НАТО объявят о новых шагах по укреплению ПВО Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинский флаг,  stock
В ближайшие дни будет оглашена дополнительная информация о военной, поддержке Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Соединенные Штаты Америки анонсируют новые инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и ее военного потенциала. Об этом сообщил представитель администрации США на онлайн-брифинге для журналистов.

«Мы объявим о новых шагах по укреплению ПВО Украины и ее военных возможностей, чтобы помочь Украине продолжать обороняться», — подчеркнул представитель администрации США, пишет ТАСС. Представитель американской администрации добавил, что в ближайшие дни будет оглашена дополнительная информация о военной, политической и экономической поддержке Украины со стороны США и их союзников.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил позицию США о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. по его словам, это лучший вариант поддержки в текущей ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Соединенные Штаты Америки анонсируют новые инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и ее военного потенциала. Об этом сообщил представитель администрации США на онлайн-брифинге для журналистов. «Мы объявим о новых шагах по укреплению ПВО Украины и ее военных возможностей, чтобы помочь Украине продолжать обороняться», — подчеркнул представитель администрации США, пишет ТАСС. Представитель американской администрации добавил, что в ближайшие дни будет оглашена дополнительная информация о военной, политической и экономической поддержке Украины со стороны США и их союзников. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил позицию США о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. по его словам, это лучший вариант поддержки в текущей ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...