США на саммите НАТО объявят о новых шагах по укреплению ПВО Украины

06 июля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни будет оглашена дополнительная информация о военной, поддержке Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Соединенные Штаты Америки анонсируют новые инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и ее военного потенциала. Об этом сообщил представитель администрации США на онлайн-брифинге для журналистов. «Мы объявим о новых шагах по укреплению ПВО Украины и ее военных возможностей, чтобы помочь Украине продолжать обороняться», — подчеркнул представитель администрации США, пишет ТАСС. Представитель американской администрации добавил, что в ближайшие дни будет оглашена дополнительная информация о военной, политической и экономической поддержке Украины со стороны США и их союзников. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил позицию США о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. по его словам, это лучший вариант поддержки в текущей ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Соединенные Штаты Америки анонсируют новые инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и ее военного потенциала. Об этом сообщил представитель администрации США на онлайн-брифинге для журналистов. «Мы объявим о новых шагах по укреплению ПВО Украины и ее военных возможностей, чтобы помочь Украине продолжать обороняться», — подчеркнул представитель администрации США, пишет ТАСС. Представитель американской администрации добавил, что в ближайшие дни будет оглашена дополнительная информация о военной, политической и экономической поддержке Украины со стороны США и их союзников. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил позицию США о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. по его словам, это лучший вариант поддержки в текущей ситуации.