Сербия не пойдет на введение антироссийских санкций, несмотря на давление со стороны Запада, и сохранит свое право на самостоятельный выбор союзников на международной арене. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.
«Когда Евросоюз просит Сербию ввести санкции в отношении России, то заявление представителя ЕС необходимо прочитать еще раз. И проверить, что речь не идет о фэйках или какой-то уловке с использованием искусственного интеллекта», — приводит слова Вулина ТАСС.
Также Вулин подчеркнул, что Сербия хоть и маленькая страна, но не откажется от своих принципов и права выбирать союзников. Он критически отозвался о требованиях ЕС, указывая на двойные стандарты в отношении принципа неизменности границ.
Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич подчеркнул, что страна не против продажи своего оружия любым третьим странам. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил: государство имеет заключенные контракты с рядом третьих лиц, включая Вашингтон, Мадрид и Прагу, а использование приобретенного оружия лежит на совести покупателей.
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