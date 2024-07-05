05 июля 2024

Вице-премьер Сербии заявил, что страна сохранит дружбу с Россией

Вулин: Сербия не пойдет на введение антироссийских санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Сербия, архив. Пермь
Власти Сербии подчеркнули, что страна не откажется от права самостоятельно выбирать союзников Фото:

Сербия не пойдет на введение антироссийских санкций, несмотря на давление со стороны Запада, и сохранит свое право на самостоятельный выбор союзников на международной арене. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Когда Евросоюз просит Сербию ввести санкции в отношении России, то заявление представителя ЕС необходимо прочитать еще раз. И проверить, что речь не идет о фэйках или какой-то уловке с использованием искусственного интеллекта», — приводит слова Вулина ТАСС.

Также Вулин подчеркнул, что Сербия хоть и маленькая страна, но не откажется от своих принципов и права выбирать союзников. Он критически отозвался о требованиях ЕС, указывая на двойные стандарты в отношении принципа неизменности границ.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич подчеркнул, что страна не против продажи своего оружия любым третьим странам. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил: государство имеет заключенные контракты с рядом третьих лиц, включая Вашингтон, Мадрид и Прагу, а использование приобретенного оружия лежит на совести покупателей.

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Сербия не пойдет на введение антироссийских санкций, несмотря на давление со стороны Запада, и сохранит свое право на самостоятельный выбор союзников на международной арене. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин. «Когда Евросоюз просит Сербию ввести санкции в отношении России, то заявление представителя ЕС необходимо прочитать еще раз. И проверить, что речь не идет о фэйках или какой-то уловке с использованием искусственного интеллекта», — приводит слова Вулина ТАСС. Также Вулин подчеркнул, что Сербия хоть и маленькая страна, но не откажется от своих принципов и права выбирать союзников. Он критически отозвался о требованиях ЕС, указывая на двойные стандарты в отношении принципа неизменности границ. Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич подчеркнул, что страна не против продажи своего оружия любым третьим странам. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил: государство имеет заключенные контракты с рядом третьих лиц, включая Вашингтон, Мадрид и Прагу, а использование приобретенного оружия лежит на совести покупателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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