Сербия не будет запрещать продавать свое оружие членам НАТО

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Сербия не запрещает продажу своего оружия
Сербия не запрещает продажу своего оружия Фото:

Сербия не против продажи своего оружия любым третьим странам. Об этом заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.

«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США. Поскольку это не запрещено», — сказал Вучевич, слова которого приводит агентство AFP.

Президент Сербии Александр Вучич ранее подтвердил, что страна имеет заключенные контракты с рядом третьих лиц, включая Вашингтон, Мадрид и Прагу, и что использование приобретенного оружия лежит на совести покупателей. Он также отметил, что Сербия не предоставляет военную помощь ни Москве, ни Киеву. Эти комментарии последовали после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении России обсудить этот вопрос в контактах с сербскими партнерами.

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Сербия не против продажи своего оружия любым третьим странам. Об этом заявил премьер-министр страны Милош Вучевич. «Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США. Поскольку это не запрещено», — сказал Вучевич, слова которого приводит агентство AFP. Президент Сербии Александр Вучич ранее подтвердил, что страна имеет заключенные контракты с рядом третьих лиц, включая Вашингтон, Мадрид и Прагу, и что использование приобретенного оружия лежит на совести покупателей. Он также отметил, что Сербия не предоставляет военную помощь ни Москве, ни Киеву. Эти комментарии последовали после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении России обсудить этот вопрос в контактах с сербскими партнерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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