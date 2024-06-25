Сербия не будет запрещать продавать свое оружие членам НАТО

Сербия не против продажи своего оружия любым третьим странам. Об этом заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.
«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США. Поскольку это не запрещено», — сказал Вучевич, слова которого приводит агентство AFP.
Президент Сербии Александр Вучич ранее подтвердил, что страна имеет заключенные контракты с рядом третьих лиц, включая Вашингтон, Мадрид и Прагу, и что использование приобретенного оружия лежит на совести покупателей. Он также отметил, что Сербия не предоставляет военную помощь ни Москве, ни Киеву. Эти комментарии последовали после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении России обсудить этот вопрос в контактах с сербскими партнерами.
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