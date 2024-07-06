Токаев заявил о глобальной экологической катастрофе на Каспийском море

Токаев: Каспийское море находится на грани исчезновения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экологические проблемы Каспийского моря нуждаются в пристальном внимании, заявил Токаев
Экологические проблемы Каспийского моря нуждаются в пристальном внимании, заявил Токаев Фото:

Каспийское море находится под серьезной угрозой пересыхания в ближайшем будущем. Об этом предупредил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что связанные с этим экологические проблемы нельзя игнорировать. По его словам, надо активизировать взаимодействие ученых тюркских стран, и сосредоточиться на спасении Каспия.

«Недопустимо игнорировать экологические вопросы Каспийского моря. Оно находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия», — сообщил Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств, проходящего в Азербайджане в городе Шуша. Слова казахстанского лидера передает его пресс-служба в telegram-канале.

Президент Казахстана также подчеркнул проблемы, связанные с высыханием Аральского моря и опустыниванием его территории, призвав к рекультивации пострадавших от экологической катастрофы зон и более эффективному использованию водных ресурсов. Токаев выразил готовность укреплять сотрудничество по климатическим вопросам и анонсировал активное участие страны в предстоящей климатической конференции СОР29, а также проведение регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году.

Ранее казахстанский лидер сообщил о том, что Казахстан готов стать площадкой для мирных переговоров Армении и Азербайджана. По его словам, уже наблюдаются позитивные тенденции в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Он также отметил, что диалог — единственный способ решить все конфликты, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каспийское море находится под серьезной угрозой пересыхания в ближайшем будущем. Об этом предупредил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что связанные с этим экологические проблемы нельзя игнорировать. По его словам, надо активизировать взаимодействие ученых тюркских стран, и сосредоточиться на спасении Каспия. «Недопустимо игнорировать экологические вопросы Каспийского моря. Оно находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия», — сообщил Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств, проходящего в Азербайджане в городе Шуша. Слова казахстанского лидера передает его пресс-служба в telegram-канале. Президент Казахстана также подчеркнул проблемы, связанные с высыханием Аральского моря и опустыниванием его территории, призвав к рекультивации пострадавших от экологической катастрофы зон и более эффективному использованию водных ресурсов. Токаев выразил готовность укреплять сотрудничество по климатическим вопросам и анонсировал активное участие страны в предстоящей климатической конференции СОР29, а также проведение регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году. Ранее казахстанский лидер сообщил о том, что Казахстан готов стать площадкой для мирных переговоров Армении и Азербайджана. По его словам, уже наблюдаются позитивные тенденции в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Он также отметил, что диалог — единственный способ решить все конфликты, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...