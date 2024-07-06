Токаев заявил о глобальной экологической катастрофе на Каспийском море

Каспийское море находится под серьезной угрозой пересыхания в ближайшем будущем. Об этом предупредил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что связанные с этим экологические проблемы нельзя игнорировать. По его словам, надо активизировать взаимодействие ученых тюркских стран, и сосредоточиться на спасении Каспия.
«Недопустимо игнорировать экологические вопросы Каспийского моря. Оно находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия», — сообщил Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств, проходящего в Азербайджане в городе Шуша. Слова казахстанского лидера передает его пресс-служба в telegram-канале.
Президент Казахстана также подчеркнул проблемы, связанные с высыханием Аральского моря и опустыниванием его территории, призвав к рекультивации пострадавших от экологической катастрофы зон и более эффективному использованию водных ресурсов. Токаев выразил готовность укреплять сотрудничество по климатическим вопросам и анонсировал активное участие страны в предстоящей климатической конференции СОР29, а также проведение регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году.
Ранее казахстанский лидер сообщил о том, что Казахстан готов стать площадкой для мирных переговоров Армении и Азербайджана. По его словам, уже наблюдаются позитивные тенденции в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Он также отметил, что диалог — единственный способ решить все конфликты, передает RT.
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