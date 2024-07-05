Общество В Челябинской области пропал подросток, который нуждается в медицинской помощи. Фото 06 июля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 + Мальчик ушел из дома 6 июля (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Бектыш Челябинской области пропал 14-летний Арслан М. Мальчик нуждается в медицинской помощи, отметили волонтеры поискового отряда. «Арслан М. 14 лет пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Ушел в неизвестном направлении 6 июля 2024 года. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в сообщении «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Подросток был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку и джинсы, серые сандалии. Ребенок может находиться в вашем районе Группа « Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселке Бектыш Челябинской области пропал 14-летний Арслан М. Мальчик нуждается в медицинской помощи, отметили волонтеры поискового отряда. «Арслан М. 14 лет пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Ушел в неизвестном направлении 6 июля 2024 года. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в сообщении «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Подросток был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку и джинсы, серые сандалии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям