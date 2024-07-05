В поселке Бектыш Челябинской области пропал 14-летний Арслан М. Мальчик нуждается в медицинской помощи, отметили волонтеры поискового отряда.
«Арслан М. 14 лет пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Ушел в неизвестном направлении 6 июля 2024 года. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в сообщении «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Подросток был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку и джинсы, серые сандалии.
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