05 июля 2024

В Челябинской области пропал подросток, который нуждается в медицинской помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, ветровка
Мальчик ушел из дома 6 июля (архивное фото) Фото:

В поселке Бектыш Челябинской области пропал 14-летний Арслан М. Мальчик нуждается в медицинской помощи, отметили волонтеры поискового отряда.

«Арслан М. 14 лет пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Ушел в неизвестном направлении 6 июля 2024 года. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в сообщении «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Подросток был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку и джинсы, серые сандалии.

Ребенок может находиться в вашем районе
Ребенок может находиться в вашем районе

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Бектыш Челябинской области пропал 14-летний Арслан М. Мальчик нуждается в медицинской помощи, отметили волонтеры поискового отряда. «Арслан М. 14 лет пропал в поселке Бектыш Еткульского района Челябинской области. Ушел в неизвестном направлении 6 июля 2024 года. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в сообщении «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Подросток был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку и джинсы, серые сандалии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...