Общество Минтруд сделал 31 декабря 2025 года выходным днем 06 июля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 + Последний день будущего года станет выходным Фото: Георгий Бергал © URA.RU Последний день 2025 года, 31 декабря, станет выходным за счет переноса выходных праздничных дней. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «На следующий год… 31 декабря получается выходным днем. Это с учетом переноса всех праздничных дат», — сказал Котяков РИА Новости. В нынешнем году 31 декабря также будет нерабочим, согласно проекту постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней. Согласно этому документу, нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Ранее Котяков заявил, что запрос на нерабочий день 31 декабря у граждан большой. Поэтому Минтруд решил учесть пожелания россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Последний день 2025 года, 31 декабря, станет выходным за счет переноса выходных праздничных дней. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «На следующий год… 31 декабря получается выходным днем. Это с учетом переноса всех праздничных дат», — сказал Котяков РИА Новости. В нынешнем году 31 декабря также будет нерабочим, согласно проекту постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней. Согласно этому документу, нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Ранее Котяков заявил, что запрос на нерабочий день 31 декабря у граждан большой. Поэтому Минтруд решил учесть пожелания россиян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям