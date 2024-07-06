Экс-замминистра обороны РФ Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из РФ

06 июля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Татьяна Шевцова заявила, что находится в Москве Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Экс-заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России. Она рассказала, что на данный момент находится в Москве. «Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все неправда» — поделилась Шевцова в разговоре с корреспондентом ТАСС. На прошлой неделе некоторые telegram-каналы стали распространять информацию, что Шевцова покинула Россию и находится во Франции. Однако 6 июля было выложено видео, что она находится в Москве у Кремля. Новость по теме Что известно о перестановках в Минобороны и новых заместителях Белоусова Татьяна Шевцова была отправлена в отставку 17 июня. 4 августа 2010 года указом президента России Татьяна Викторовна Шевцова была назначена заместителем Министра обороны Российской Федерации. До 17 июня 2024 года она занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением ВС РФ. Сейчас Шевцова также находится под европейскими санкциями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России. Она рассказала, что на данный момент находится в Москве. «Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все неправда» — поделилась Шевцова в разговоре с корреспондентом ТАСС. На прошлой неделе некоторые telegram-каналы стали распространять информацию, что Шевцова покинула Россию и находится во Франции. Однако 6 июля было выложено видео, что она находится в Москве у Кремля. Татьяна Шевцова была отправлена в отставку 17 июня. 4 августа 2010 года указом президента России Татьяна Викторовна Шевцова была назначена заместителем Министра обороны Российской Федерации. До 17 июня 2024 года она занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением ВС РФ. Сейчас Шевцова также находится под европейскими санкциями.