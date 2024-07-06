Экс-замминистра обороны РФ Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из РФ

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Отставка в Минообороны РФ, Шевцова Татьяна
Татьяна Шевцова заявила, что находится в Москве Фото:

Экс-заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России. Она рассказала, что на данный момент находится в Москве.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все неправда» — поделилась Шевцова в разговоре с корреспондентом ТАСС.

На прошлой неделе некоторые telegram-каналы стали распространять информацию, что Шевцова покинула Россию и находится во Франции. Однако 6 июля было выложено видео, что она находится в Москве у Кремля.

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Татьяна Шевцова была отправлена в отставку 17 июня. 4 августа 2010 года указом президента России Татьяна Викторовна Шевцова была назначена заместителем Министра обороны Российской Федерации. До 17 июня 2024 года она занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением ВС РФ. Сейчас Шевцова также находится под европейскими санкциями.

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Экс-заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России. Она рассказала, что на данный момент находится в Москве. «Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все неправда» — поделилась Шевцова в разговоре с корреспондентом ТАСС. На прошлой неделе некоторые telegram-каналы стали распространять информацию, что Шевцова покинула Россию и находится во Франции. Однако 6 июля было выложено видео, что она находится в Москве у Кремля. Татьяна Шевцова была отправлена в отставку 17 июня. 4 августа 2010 года указом президента России Татьяна Викторовна Шевцова была назначена заместителем Министра обороны Российской Федерации. До 17 июня 2024 года она занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением ВС РФ. Сейчас Шевцова также находится под европейскими санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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