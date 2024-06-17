Что известно о перестановках в Минобороны и новых заместителях Белоусова

Путин назначил новых заместителей главы Министерства обороны РФ

17 июня 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ произошли перестановки, теперь ведомство может иметь в своем составе до 12 заместителей министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Президент России Владимир Путин принял решение о кадровых изменениях в Министерстве обороны РФ. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков были назначены заместителями министра обороны, а Леонид Горнин получил должность первого заместителя главы МО РФ. Путин также увеличил количество заместителей министра обороны до двенадцати, включая двух первых заместителей. Что известно о перестановках в Минобороны — в материале URA.RU. Новые назначения Павел Фрадков Павел Фрадков назначен на должность заместителя министра обороны РФ Фото: Пресс-служба Росимущества Павел Фрадков, сын бывшего премьер-министра РФ Михаила, родился в сентябре 1981 года. В 1995 году поступил в Санкт-Петербургское суворовское военное училище, но позже сменил его на Московское. После училища Павел Фрадков поступил в Академию ФСБ РФ, где он стал командиром взвода и учился на одном курсе с Андреем Патрушевым. В 2005 году Павел начал свою карьеру в МИД РФ, где он работал третьим секретарем в Департаменте общеевропейского сотрудничества. А с 2015 года он находится в должности заместителя Управляющего делами Президента РФ. С 17 июня Фрадков назначен на должность заместителя министра обороны РФ. Он будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства. Леонид Горнин Леонид Горнин назначен на должность первого заместителя главы Минобороны Российской Федерации Фото: Министерство финансов РФ Леонид Горнин родился в декабре 1972 года в Новосибирске. Он окончил Сибирскую коммерческую академию потребительской кооперации, Сибирский государственный университет путей сообщения, Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. С 20218 года занимал должность первого заместителя Министра финансов РФ. Указом Путина 17 июня Горнин назначен на пост первого заместителя главы Минобороны Российской Федерации. Он будет отвечать за повышение прозрачности финансовых потоков и эффективное расходование бюджетных средств ВС РФ. Олег Савельев Олег Савельев назначен на должность заместителя главы Минобороны РФ и руководителя Аппарата главы ведомства Фото: Пресс-служба Госдумы Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. В 1988 году окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института. В 2008—2014 годах являлся заместителем министра экономического развития РФ, а с сентября 2019 года по представлению президента Владимира Путина назначен Советом федерации на должность аудитора Счетной палаты РФ. Указом президента Савельев назначен на должность заместителя главы Минобороны РФ и руководителя Аппарата главы ведомства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Анна Цивилева Анна Цивилева назначена на пост заместителя министра обороны РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Родилась Анна Цивилева, жена главы Минэнерго Сергея Цивилева, 9 мая 1972 года в Иванове. Окончила Ивановскую государственную медицинскую академию, Российский университет дружбы народов в Москве и Государственный университет управления. За свою жизнь Цивилева успела поработать врачом-психиатром психиатрической больницы, директором по маркетингу компании Digimed и даже генеральным директором и председателем совета директоров швейцарской компании Kolmar Sales and Logistics. А с 2019 года является членом совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Назначена на пост заместителя министра обороны РФ Цивилева 17 июня 2024 года указом президента РФ. Она возьмет на себя ответственность за социальное и жилищное обеспечение военных, трансформации и выведения всех связанных с этих процессов в военном ведомстве с целью достижения нового качественного уровня. Ранее она была председателем фонда «Защитники Отечества». На новой должности она также будет курировать взаимодействие ведомства и фонда. Освобождены от своих должностей В связи с новыми назначениями от своих постов были освобождены: статс-секретарь главы Минобороны РФ Андрея Белоусова Николай Панков, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, заместитель главы Министерства обороны Татьяна Шевцова и генерал армии Павел Попов, занимавший должность заместителя министра обороны. Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава Минобороны РФ Белоусов провел встречу с уходящими сотрудниками, выразив благодарность за их работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин принял решение о кадровых изменениях в Министерстве обороны РФ. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков были назначены заместителями министра обороны, а Леонид Горнин получил должность первого заместителя главы МО РФ. Путин также увеличил количество заместителей министра обороны до двенадцати, включая двух первых заместителей. Что известно о перестановках в Минобороны — в материале URA.RU. Павел Фрадков, сын бывшего премьер-министра РФ Михаила, родился в сентябре 1981 года. В 1995 году поступил в Санкт-Петербургское суворовское военное училище, но позже сменил его на Московское. После училища Павел Фрадков поступил в Академию ФСБ РФ, где он стал командиром взвода и учился на одном курсе с Андреем Патрушевым. В 2005 году Павел начал свою карьеру в МИД РФ, где он работал третьим секретарем в Департаменте общеевропейского сотрудничества. А с 2015 года он находится в должности заместителя Управляющего делами Президента РФ. С 17 июня Фрадков назначен на должность заместителя министра обороны РФ. Он будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства. Леонид Горнин родился в декабре 1972 года в Новосибирске. Он окончил Сибирскую коммерческую академию потребительской кооперации, Сибирский государственный университет путей сообщения, Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. С 20218 года занимал должность первого заместителя Министра финансов РФ. Указом Путина 17 июня Горнин назначен на пост первого заместителя главы Минобороны Российской Федерации. Он будет отвечать за повышение прозрачности финансовых потоков и эффективное расходование бюджетных средств ВС РФ. Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. В 1988 году окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института. В 2008—2014 годах являлся заместителем министра экономического развития РФ, а с сентября 2019 года по представлению президента Владимира Путина назначен Советом федерации на должность аудитора Счетной палаты РФ. Указом президента Савельев назначен на должность заместителя главы Минобороны РФ и руководителя Аппарата главы ведомства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Родилась Анна Цивилева, жена главы Минэнерго Сергея Цивилева, 9 мая 1972 года в Иванове. Окончила Ивановскую государственную медицинскую академию, Российский университет дружбы народов в Москве и Государственный университет управления. За свою жизнь Цивилева успела поработать врачом-психиатром психиатрической больницы, директором по маркетингу компании Digimed и даже генеральным директором и председателем совета директоров швейцарской компании Kolmar Sales and Logistics. А с 2019 года является членом совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Назначена на пост заместителя министра обороны РФ Цивилева 17 июня 2024 года указом президента РФ. Она возьмет на себя ответственность за социальное и жилищное обеспечение военных, трансформации и выведения всех связанных с этих процессов в военном ведомстве с целью достижения нового качественного уровня. Ранее она была председателем фонда «Защитники Отечества». На новой должности она также будет курировать взаимодействие ведомства и фонда. В связи с новыми назначениями от своих постов были освобождены: статс-секретарь главы Минобороны РФ Андрея Белоусова Николай Панков, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, заместитель главы Министерства обороны Татьяна Шевцова и генерал армии Павел Попов, занимавший должность заместителя министра обороны. Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава Минобороны РФ Белоусов провел встречу с уходящими сотрудниками, выразив благодарность за их работу.