Причиной пожара на газораспределителе под Алуштой стала авария на сетях

В Крыму ночью 7 июля тушили газовые трубы (архивное фото) Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

В Крыму в ночь с 6 на 7 июля произошло возгорание газораспределительного узла в районе села Виноградное, недалеко от Алушты. Сообщение о происшествии поступило от Главного управления МЧС. На место прибыли спасательные службы, аэромобильные группы были приведены в состояние готовности. О том, что известно к этому часу, URA.RU подготовило в сводном материале.

Что произошло

«В селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы. Происходит факельное горение», — сообщили в telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что позднее на место ЧП были направлены дополнительные группировки сил и средств МЧС. По данным на 04 часа 7 июля, в селе Виноградное работали более 90 специалистов и 26 единиц техники.

Огонь перекинулся на лес

Тушение осложнила сухая и жаркая погода. МЧС России направило дополнительных пожарных на тушение леса и недопущения дальнейшего распространения огня. В ведомстве также подчеркнули: угроза населенным пунктам отсутствует. Начальник управления организационной работы и сектора информационной политики администрации Алушты Эльвина Сейтибрамова заявила: погибших и пострадавших нет.

Остановлено газоснабжение, пожар локализован

Снабжение газом 14 населенных пунктов в районе Алушты было приостановлено, сообщила в своем telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева. Это около 1700 абонентов Алушты, Малого Маяка, Утеса, Чайки, Бондаренково, Лазурного, Виноградного, Кипарисного, Пушкино, Лучистого, Лаванды, Семидворья, Изобильного, Верхней и Нижней Кутузовки.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Огнеборцам удалось локализовать горение.

Причина возгорания

Причиной возгорания на газораспределителе возле Алушты стала авария на сетях. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы.