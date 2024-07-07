Стала известно, куда решил отправиться Орбан после встречи с Путиным

«После Киева, Москвы и Азербайджана по нашей информации Виктор Орбан едет в Китай. Насколько нам известно, по планам венгерский премьер-министр прибудет в азиатскую страну на рассвете в понедельник», — пишут венгерские СМИ со ссылкой на источники. Ожидается, что он прибудет в Китай в понедельник утром.
До этого Орбан побывал на Украине. Премьер министр Венгрии предложил украинскому лидеру прекратить огонь. После этого он прилетел в Россию на встречу с лидером страны Владимиром Путиным. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто советовал «пристегнуть ремни и внимательно следить» за дальнейшими шагами в рамках «миротворческой миссии».
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится на пути в Китай. Об этом сообщили венгерские СМИ со ссылкой на источники. «После Киева, Москвы и Азербайджана по нашей информации Виктор Орбан едет в Китай. Насколько нам известно, по планам венгерский премьер-министр прибудет в азиатскую страну на рассвете в понедельник», — пишут венгерские СМИ со ссылкой на источники. Ожидается, что он прибудет в Китай в понедельник утром. До этого Орбан побывал на Украине. Премьер министр Венгрии предложил украинскому лидеру прекратить огонь. После этого он прилетел в Россию на встречу с лидером страны Владимиром Путиным. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто советовал «пристегнуть ремни и внимательно следить» за дальнейшими шагами в рамках «миротворческой миссии».