Сможет ли Орбан помирить Россию и Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан способен повлиять на решение конфликта на Украине, выступив в качестве посредника между сторонами. Об этом заявила политолог Евгения Войко. Ранее Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, а до этого встречался с украинским главой Владимиром Зеленским.
«История уже знает примеры того, как европейский лидер способствовал решению подобных конфликтов. Похоже, Орбан рассчитывает организовать что-то подобное», — заявила Евгения Войко в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом она добавила, что венгерского премьера в большей степени интересует экспорт российских энергоносителей и поэтому он пытается сохранить хорошие отношения с РФ.
По словам политолога, Орбан не оглядывается на западный скептицизм. Это он показал, приехав в Москву. Однако политик все же ограничен в маневрах касательно украинского вопроса, потому что Венгрия — член ЕС.
Переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана продлились три часа, они состоялись 5 июля. Лидеры государств обсудили ситуацию на Украине. Венгерский премьер отметил, что он специально прибыл в РФ, чтобы услышать мнение Путина насчет конфликта с Киевом. Эксперты в разговоре с URA.RU сообщили, что Орбан своими действиями способен приблизить переговоры между Москвой и Киевом, которые приведут к концу спецоперации РФ.
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