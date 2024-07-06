Сможет ли Орбан помирить Россию и Украину

Политолог Войко: Орбан способен стать посредником в решении конфликта на Украине
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Виктор Орбан прибыл в Москву 5 июля, чтобы встретиться с Владимиром Путиным
Виктор Орбан прибыл в Москву 5 июля, чтобы встретиться с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан способен повлиять на решение конфликта на Украине, выступив в качестве посредника между сторонами. Об этом заявила политолог Евгения Войко. Ранее Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, а до этого встречался с украинским главой Владимиром Зеленским. 

«История уже знает примеры того, как европейский лидер способствовал решению подобных конфликтов. Похоже, Орбан рассчитывает организовать что-то подобное», — заявила Евгения Войко в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом она добавила, что венгерского премьера в большей степени интересует экспорт российских энергоносителей и поэтому он пытается сохранить хорошие отношения с РФ. 

По словам политолога, Орбан не оглядывается на западный скептицизм. Это он показал, приехав в Москву. Однако политик все же ограничен в маневрах касательно украинского вопроса, потому что Венгрия — член ЕС.

Переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана продлились три часа, они состоялись 5 июля. Лидеры государств обсудили ситуацию на Украине. Венгерский премьер отметил, что он специально прибыл в РФ, чтобы услышать мнение Путина насчет конфликта с Киевом. Эксперты в разговоре с URA.RU сообщили, что Орбан своими действиями способен приблизить переговоры между Москвой и Киевом, которые приведут к концу спецоперации РФ. 

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан способен повлиять на решение конфликта на Украине, выступив в качестве посредника между сторонами. Об этом заявила политолог Евгения Войко. Ранее Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, а до этого встречался с украинским главой Владимиром Зеленским.  «История уже знает примеры того, как европейский лидер способствовал решению подобных конфликтов. Похоже, Орбан рассчитывает организовать что-то подобное», — заявила Евгения Войко в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом она добавила, что венгерского премьера в большей степени интересует экспорт российских энергоносителей и поэтому он пытается сохранить хорошие отношения с РФ.  По словам политолога, Орбан не оглядывается на западный скептицизм. Это он показал, приехав в Москву. Однако политик все же ограничен в маневрах касательно украинского вопроса, потому что Венгрия — член ЕС. Переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана продлились три часа, они состоялись 5 июля. Лидеры государств обсудили ситуацию на Украине. Венгерский премьер отметил, что он специально прибыл в РФ, чтобы услышать мнение Путина насчет конфликта с Киевом. Эксперты в разговоре с URA.RU сообщили, что Орбан своими действиями способен приблизить переговоры между Москвой и Киевом, которые приведут к концу спецоперации РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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