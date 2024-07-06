Три главных вопроса, заданных Орбаном Путину: премьер Венгрии дал первое интервью после визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал первое интервью после своего визита в Москву швейцарскому изданию Die Weltwoche. Во время беседы политик сообщил, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным, и высоко оценил качества российского лидера, отметив его рациональность. Что еще сообщил премьер-министр Венгрии о переговорах с главой РФ — в материале URA.RU.
Вопросы Путину
Возможность мирных переговоров
Орбан поинтересовался у Путина о возможности проведения мирных переговоров, на что получил ответ, что переговоры не имеют смысла без участия обеих сторон конфликта. Российский лидер подчеркнул, что любые обсуждения, проходящие без его страны, не будут иметь значимости.
Прекращение огня перед переговорами
После венгерский премьер поинтересовался есть ли возможность прекращения огня до начала возможных переговоров. По его словам, Путин выразил сомнение в реализации этого сценария, предполагая, что Киев может использовать перемирие для военных целей. Тем не менее, он подтвердил готовность Москвы к переговорам.
Будущая архитектура безопасности Европы
Наконец Орбан поинтересовался у Путина видением будущей архитектуры безопасности на европейском континенте. По словам премьера Венгрии, у Москвы есть «детальный план» возможного развития взаимоотношений России и Запада.
Отношения с Путиным и стремление к миру
Орбан подчеркнул, что его визит в Москву был продиктован интересами мира и Венгрии, несмотря на возможные критические последствия для него на Западе. «Меня критикуют за дружбу с Путиным, но я — друг венгров и мира», — объяснил он свою позицию.
В интервью Орбан описал Путина как «более чем на 100% рационального человека», особенно когда речь заходит о переговорах и предложениях. Также он назвал его правителем «настоящей империи». «Можно вообразить то, чем он управляет. <…> Территория, люди, огромные географические сокровища. Это настоящая империя. Человек, который правит настоящей империей», — заявил Орбан.
Планы на неожиданные встречи
Премьер также анонсировал ряд «неожиданных» встреч на следующей неделе, подобных его недавним переговорам с Путиным. Орбан уточнил, что детали этих встреч будут скрыты от общественности до их фактического проведения. «У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными», — заявил премьер-министр Венгрии.
Секретность визита в Москву
Визит Орбана в российскую столицу готовился в тайне. По словам политика, организовать его помог глава МИД Петера Сийярто. Орбан также отметил, что особое внимание при подготовке данной встречи было уделено конфиденциальности коммуникаций.
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