Гендиректору тюменских фирм грозит срок за контрабанду леса через курганскую госграницу в Казахстан

Тюменский контрабандист вывез через Курганскую область лес на 3 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На курганской госгранице пресекли контрабанду леса на 3 млн рублей
На курганской госгранице пресекли контрабанду леса на 3 млн рублей Фото:

В Курганской области перекрыли канал контрабанды леса на три миллиона рублей через госграницу с Казахстаном. Незаконным вывозом леса занимался гендиректор нескольких тюменских компаний, ему грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. 

«Тюменские таможенники перекрыли канал контрабанды леса из России в Казахстан. Подозреваемым в совершении преступления стал генеральный директор нескольких тюменских фирм, установить которого удалось благодаря совместной работе Тюменской таможни с представителями РУ ФСБ России по Тюменской области и ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — сообщили в ведомстве. 

По информации силовиков, бизнесменом были заключены договоры от лица двух фирм на поставку пиломатериалов хвойных пород с организациями из Казахстана. Контрабандистом было продано и вывезено через курганскую границу 850 кубометров леса на три млн рублей. Поставки в соседнюю республику осуществлялись на автотранспорте по поддельным документам. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело, Тюменской таможней ведется расследование. Нарушителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей.

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В Курганской области перекрыли канал контрабанды леса на три миллиона рублей через госграницу с Казахстаном. Незаконным вывозом леса занимался гендиректор нескольких тюменских компаний, ему грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.  «Тюменские таможенники перекрыли канал контрабанды леса из России в Казахстан. Подозреваемым в совершении преступления стал генеральный директор нескольких тюменских фирм, установить которого удалось благодаря совместной работе Тюменской таможни с представителями РУ ФСБ России по Тюменской области и ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — сообщили в ведомстве.  По информации силовиков, бизнесменом были заключены договоры от лица двух фирм на поставку пиломатериалов хвойных пород с организациями из Казахстана. Контрабандистом было продано и вывезено через курганскую границу 850 кубометров леса на три млн рублей. Поставки в соседнюю республику осуществлялись на автотранспорте по поддельным документам. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело, Тюменской таможней ведется расследование. Нарушителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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