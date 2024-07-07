Жители ЯНАО требуют вернуть «пляжных» полицейских

Жители Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались на нехватку полицейских на городском пляже. В социальных сетях очевидцы пишут, что регулярные рейды местной службы МВД должны избавить пляж от алкогольного «контингента».
«Делайте рейды или хотя бы организуйте дежурство по городскому пляжу. Здесь и малолетние без родителей, и куча людей в алкогольном состоянии (контингент тот еще) со своими детьми», — написали в анонимном посте группы «Подслушано Тарко-Сале» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы сообщают об открытом распитии спиртных напитков на пляже, что является административным правонарушением. «Пора уже принимать меры и обеспечивать безопасность на городском пляже», — прокомментировала под постом Анастасия.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Пуровского района и УМВД России по ЯНАО, чтобы прояснить ситуацию. На момент публикации новости пресс-служба окружной полиции сообщила, что информация по ближайшему рейду уточняется. От местной мэрии ответа не поступило.
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