07 июля 2024
06 июля 2024

Жители ЯНАО требуют вернуть «пляжных» полицейских

Жители Тарко-Сале пожаловались на нехватку полицейских рейдов на городском пляже
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО идет пляжных сезон
В ЯНАО идет пляжных сезон Фото:

Жители Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались на нехватку полицейских на городском пляже. В социальных сетях очевидцы пишут, что регулярные рейды местной службы МВД должны избавить пляж от алкогольного «контингента».

«Делайте рейды или хотя бы организуйте дежурство по городскому пляжу. Здесь и малолетние без родителей, и куча людей в алкогольном состоянии (контингент тот еще) со своими детьми», — написали в анонимном посте группы «Подслушано Тарко-Сале» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают об открытом распитии спиртных напитков на пляже, что является административным правонарушением. «Пора уже принимать меры и обеспечивать безопасность на городском пляже», — прокомментировала под постом Анастасия.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Пуровского района и УМВД России по ЯНАО, чтобы прояснить ситуацию. На момент публикации новости пресс-служба окружной полиции сообщила, что информация по ближайшему рейду уточняется. От местной мэрии ответа не поступило.

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Жители Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались на нехватку полицейских на городском пляже. В социальных сетях очевидцы пишут, что регулярные рейды местной службы МВД должны избавить пляж от алкогольного «контингента». «Делайте рейды или хотя бы организуйте дежурство по городскому пляжу. Здесь и малолетние без родителей, и куча людей в алкогольном состоянии (контингент тот еще) со своими детьми», — написали в анонимном посте группы «Подслушано Тарко-Сале» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают об открытом распитии спиртных напитков на пляже, что является административным правонарушением. «Пора уже принимать меры и обеспечивать безопасность на городском пляже», — прокомментировала под постом Анастасия. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Пуровского района и УМВД России по ЯНАО, чтобы прояснить ситуацию. На момент публикации новости пресс-служба окружной полиции сообщила, что информация по ближайшему рейду уточняется. От местной мэрии ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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